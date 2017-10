Lista completa de nominados a Premios de la Radio 2017

Calibre 50, Chiquis Rivera y Julión Álvarez son algunos de los nominados

Llegó el momento de saber quienes son los nominados de los Premios de la Radio 2017.

Este año algunos de los artistas que están en contienda para uno de los galardones incluye a Gerardo Ortiz, Joss Favela, Julión Álvarez, Banda MS, Chiquis Rivera, entre muchos más.

La prestigiosa gala se llevará a cabo el próximo jueves 9 de noviembre desde el Dolby Theatre en Hollywood. Estrella TV transmitirá el evento en vivo y será el público que determinen a todos los ganadores. Del 5 al 28 de octubre usuarios podrán visitar premiodelaradio.com para votar por sus artistas favoritos.

¡Lista de nominados!

ARTISTA DEL AÑO

Banda MS

Christian Nodal

Gerardo Ortíz

Julión Alvarez

BANDA DEL AÑO

Banda Carnaval

Banda El Recodo

Banda La Trakalosa De Monterrey

Banda MS

La Arrolladora Banda El Limón

La Séptima Banda

GRUPO NORTEÑO DEL AÑO

Calibre 50

Enigma Norteño

Legado 7

Intocable

Voz De Mando

GRUPO O SOLISTA SIERREÑO DEL AÑO

Alta Consigna

Jesús Ojeda Y Sus Parientes

Plebes Del Rancho

Ulices Chaidez Y Sus Plebes

Virlan García

SOLISTA DEL AÑO

Alfredo Olivas

Christian Nodal

El Fantasma

Gerardo Ortiz

Joss Favela

Julión Alvarez

CANCIÓN BANDA DEL AÑO

Afuera Está Lloviendo – Julión Alvarez

Es Tuyo Mi Amor – Banda MS

Porque Yo Sí Te Amé – La Arrolladora Banda El Limón

Regresa Hermosa – Gerardo Ortiz

Un Aplauso – Banda La Trakalosa De Monterrey

Vale La Pena – Banda El Recodo

CANCION NORTEÑA DEL AÑO

A Tu Amigo – Javier Rosas

Adiós Amor – Christian Nodal

Pa Que No Me Anden Contando – Voz De Mando

Por Qué No Te Enamoras – Joss Favela

Siempre Te Voy A Querer – Calibre 50

CANCION SIERREÑA DEL AÑO

Cambió Mi Suerte – Virlan García

Loco Enamorado – Remmy Valenzuela

No Te Pido Mucho – Alta Consiga

Por Enamorarme – Plebes Del Rancho

Te Regalo – Ulices Chaidez Y Sus Plebes

CORRIDO DEL AÑO

El Paciente – Alfredo Olivas

Gente De Accionar – Grupo Codiciado

Mi 45 – El Fantasma

Me Llamo Juan – Adriel Favela

Recordando A Manuel –Lenin Ramirez Ft.Gerardo Ortiz & Jesus Chairez

DISCO DEL AÑO

Ayer y Hoy – Banda El Recodo

Comeré Callado Vol1 – Gerardo Ortiz

Ni Diablo, Ni Santo- Julión Alvarez

La Mejor Version De Mi – Banda MS

Vengo a Aclarar – El Fantasma

REVELACION DEL AÑO

Christian Nodal

El Fantasma

Ulices Chaidez y Sus Plebes

Virlán García

VIDEO DEL AÑO

Las Casitas De Cojoyo -El Compa Kanales

Probablemente -Cristian Nodal Ft. David Bisbal

Sería un Error – Regulo Caro

Si Va a Doler Que Duela – Victoria La Mala

Tal y Como Eres – Luis Coronel

LOS REYES DE LAS REDES

Chiquis Rivera

Gerardo Ortiz

Larry Hernandez

Luis Coronel

DE LAS REDES A LA RADIO

Cornelio Vega

El Fantasma

Gerardo Coronel

Grupo Codiciado

Legado 7

PREMIO ORGULLO LATINO PRESENTADO POR HONDA

Adriel Favela

Calibre 50

La Arrolladora Banda El Limón

Joss Favela