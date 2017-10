Así volvió Lili Estefan a ‘El Gordo y la Flaca’

¿Qué te pareció su regreso?

Luego de casi un mes de no estar conduciendo ‘El Gordo y la Flaca’, después de anunciar que es estaba separando de su esposo, Lili Estefan volvió y bailando.

El día en que se incorporó su ex compañero, Rodner Figueroa a ‘Al Rojo Vivo’ en Telemundo, Lili regresó a Univision. Fue recibida por su compañero televisivo desde hace 20 años Raúl de Molina, quien le abrió la puerta y le dio un abrazo que terminó emocionando a ambos.

Sin embargo, Lili pidió que le subieran la música -estaba sonando Gente de Zona- y se puso a bailar mientras decía:

“Han sido días fuertes no solamente para mí, ha sido un mes fuerte en todo el mundo… Me tocó un momento muy fuerte en un momento del mundo muy fuerte… Estoy bien, esta va a ser mi mejor terapia diaria, venir a ‘El Gordo y la Flaca’ y más adelante voy a hablar. Permítanme que caliente motores”, dijo Lili y comenzaron a dar las noticias del día.

Así comienza tu show de farándula favorito de nuestra @liliestefan de regreso 💃🏻💃🏻💃🏻 A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Oct 9, 2017 at 1:05pm PDT

Casi al final del programa, cuando estaba ya haciendo su entrada en ‘Al Rojo Vivo’ Rodner Figueroa, Lili Estefan comenzó a hablar de estas tres semanas ausente.

“No saben cómo estoy disfrutando este momento de estar con el estudio de nuevo, con el equipo, que no tengo cómo agradecerle como me han apoyado, en momento como este el amor es importante… Trabajar con un programa como este hay que tener un ánimo muy especial para hacerlo y no me sentía, no solo por lo mío, sino por el huracán que estuve 10 días sin luz, necesitaba un tiempo para ocuparme de mí, enfocarme… Estoy comenzando una etapa nueva en mi vida, quería estar con mis hijos, que a la hora que llegan a la escuela mamá no estaba en casa, quería apoyarlos, mimarlos y saber que estaban bien, ellos fueron los que me mandaron a trabajar”, explicó Lili.

La Flaca también aseguró que en este momento la familia está más unida que nunca, que no quiere un circo en su vida como el que viven Marjorie De Sousa y Julián Gil y que sus hijos sí comen pescado.

“Lorenzo y yo estamos más unidos que nunca para sacar adelante a los niños… Lo más importante fueron sus oraciones que me han sacado adelante y aquí estoy y estaré”, explicó.

Y para terminar dijo que cualquiera pasa una crisis matrimonial y que ese tiempo le sirvió para reencontrarse con ella, tomar aire, disfrutarse y vivir esta nueva etapa.

Recordemos que Lili Estefan sorprendió hace una semanas informando en su show, ‘El Gordo y la Flaca’, que después de 25 años de casada y 28 años con su esposo, Lorenzo Lauces, habían decidido separarse y comparó ese momento con la muerte de su madre cuando era pequeña.

El miércoles pasado su compañero, Raúl de Molina, anunció que ese día la Flaca volvería al show,sin embargo, a la hora del comienzo la disculpó diciendo que en la mañana había llamado para decir que no se sentía bien.