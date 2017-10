Callando a muchos, Ricky Martin demuestra que la fama sí puede tener corazón

El cantante Ricky Martin, tal y como había prometido, volvió hoy a su Puerto Rico natal con un cargamento de 7 toneladas de alimentos para los damnificados por el huracán María, que devastó la isla caribeña el pasado 20 de septiembre.

El artista puertorriqueño utilizó la red social de twitter para mostrar una foto en la que aparece tras llegar a la isla con la ayuda para sus compatriotas, que en muchas partes del territorio caribeño necesitan, casi 3 semanas después del paso del ciclón, ayuda en forma de agua potable y alimentos.

Puerto Rico bound with @ricky_martin and 155K lbs of relief supplies. ✈️ 📦 @RM_Foundation #FedExCares Learn more: https://t.co/mJ5MBO5Xoz pic.twitter.com/QBVCPaGRq7

