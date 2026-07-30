Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 30 de julio al 5 de agosto

Sounds from Spain llega al LAMC 2026

El showcase Sounds from Spain regresará al Latin Alternative Music Conference (LAMC) 2026 para presentar la diversidad y evolución de la música contemporánea española. El encuentro se realizará este jueves 30 de julio en DROM (85 Avenue A), como parte de la conferencia que se llevará a cabo desde ya hasta el sábado 1 de agosto. La presentación reunirá a los artistas BALA, Emé y West Srk, tres propuestas que representan distintas vertientes del panorama musical actual de España, desde el rock hasta los sonidos urbanos y experimentales. Organizado por ICEX, el Ministerio de Cultura de España y Fundación SGAE, el evento ofrecerá a profesionales de la industria, medios y público la oportunidad de descubrir nuevas voces con proyección internacional. Para más información, visite: https://latinalternative.com.

Foto: Cortesía LAMC

BAAND Together celebra lo mejor de la danza

La sexta edición del BAAND Together Dance Festival llegó al Lincoln Center, desde ya hasta el sábado 1 de agosto, al David H. Koch Theater del Lincoln Center como parte del programa Summer for the City. El encuentro reúne al Ballet Hispánico New York, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem en funciones especiales que mostrarán la diversidad de estilos y repertorios de estas compañías. El programa incluye piezas como Trança (Braid), A Case of You y Each In Their Own Time pas de deux. Además, habrá talleres gratuitos de danza para todas las edades. Los boletos funcionan bajo el sistema Choose-What-You-Pay, con precios desde $5. Para una agenda completa, visite: https://lincolncenter.org/.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Ruido Tovar lleva su fusión al Lincoln Center

El proyecto Ruido Tovar, integrado por Mexican Institute of Sound y Meridian Brothers, se presentará este jueves 30 de julio a las 8:00 pm en la Dance Hall del Lincoln Center, como parte del festival Summer for the City. El espectáculo reúne a los músicos Camilo Lara y Eblis Álvarez para interpretar temas de su álbum Ruido Tovar, una propuesta que fusiona electrónica con cumbia psicodélica, danzón, son y ritmos tropicales experimentales. El concierto gratuito invita al público a bailar y descubrir el diálogo musical entre México y Colombia a través de una experiencia sonora innovadora. Más información: https://lincolncenter.org.

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La India regresa a El Bronx con show gratis

La legendaria salsera La India encabezará un concierto gratuito este jueves 30 de julio, de 6:00 a 9:00 pm, en Crotona Park (1700 Crotona Ave, The Bronx), acompañada por Bobby Allende, Tony Touch y DJ Lucho. Presentado por Capital One City Parks Foundation SummerStage en colaboración con LAMC y The Latin Recording Academy, el espectáculo celebra la trayectoria de la artista que comenzó su carrera en el South Bronx antes de convertirse en una de las máximas figuras de la salsa. Conocida como la “Princesa de la Salsa”, La India interpretará sus grandes éxitos en un evento para todas las edades que promete una noche llena de ritmo y sabor latino.Información: https://cityparksfoundation.org.

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Fiesta comunitaria en el Brooklyn Botanic Garden

El Brooklyn Botanic Garden celebrará este jueves 30 de julio la primera edición de su “Block Party”, un evento gratuito para conmemorar el 30.º aniversario del concurso Greenest Block in Brooklyn, que reconoce los esfuerzos de embellecimiento y jardinería comunitaria en el distrito. La celebración se realizará de 5:00 a 7:00 p.m. en el jardín botánico (990 Washington Avenue), e incluirá música de los años 90 a cargo del DJ Mamadou, helado gratis de Mister Softee y actividades familiares como pintura facial, elaboración de pulseras de la amistad, doble-dutch y estaciones para colorear. Más información:https://www.bbg.org.

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YEИDRY presenta nuevo álbum en Brooklyn

La serie gratuita Del Maguey Single Village Music Series recibirá este jueves 30 de julio a la cantante dominicana-italiana YE?DRY en el National Sawdust (80 N. 6th St., Brooklyn), donde ofrecerá una experiencia íntima con música en vivo y una conversación sobre su esperado álbum debut, Como Agua, que se lanzará en septiembre. La artista dialogará con la actriz, escritora y comediante dominicano-estadounidense Sasha Merci acerca de la creación del disco, sus raíces, identidad y proceso creativo. El evento abrirá puertas a las 7:00 p.m. y el espectáculo comenzará a las 8:00 p.m., acompañado de cocteles de mezcal Del Maguey de cortesía para los asistentes. Información: https://delmaguey.com.

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El Laberinto del Coco gratis en Bryant Park

La agrupación puertorriqueña El Laberinto del Coco ofrecerá un concierto gratuito este viernes 31 de julio, de 7:00 a 8:30 pm, como parte de la serie Picnic Performances presented by Bank of America en Bryant Park. Presentado dentro del programa Carnegie Hall Citywide, el espectáculo estará liderado por el maestro percusionista Héctor ‘Coco’ Barez. El grupo fusiona la tradicional bomba afroboricua con jazz, funk, reggae y otros ritmos latinos, utilizando instrumentos como el barril y el cuá para crear una propuesta vibrante y contemporánea. Más información:https://bryantpark.org.

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KIDZ BOP LIVE celebra 25 años de música

KIDZ BOP LIVE llegará este sábado 1 de agosto al Northwell at Jones Beach Theater, en Wantagh, NY, con un concierto especial para celebrar el 25.º aniversario de la popular franquicia musical infantil. El espectáculo reunirá a los KIDZ BOP Kids para interpretar los éxitos actuales y algunos de los temas más queridos de los últimos 25 años. La experiencia también incluirá la participación de DJ KB, actividades antes del concierto, oportunidades para tomar fotografías, mercancía exclusiva y dinámicas para toda la familia, como el Daddy Dance Off y el nuevo Mommy-oke Battle. Para boletos e información, visite: https://kidzbop.com/tour.

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Trueno, Milo J y J Noa juntos en SummerStage

Los artistas urbanos Trueno, Milo J y J Noa ofrecerán un concierto gratuito el sábado 1 de agosto en el Rumsey Playfield de Central Park, como parte de la programación de Capital One City Parks Foundation SummerStage y en colaboración con LAMC y The Latin Recording Academy. Las puertas abrirán a las 5:00 pm y el espectáculo comenzará a las 6:00 pm. Trueno encabezará la noche con sus éxitos del rap argentino, acompañado por Milo J, una de las nuevas figuras de la música urbana, mientras que la dominicana J Noa abrirá el evento con su enérgico estilo y la potencia lírica que la ha llevado a escenarios internacionales. Más información:https://cityparksfoundation.org.

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El Bronx Music Hall honra a Louis Armstrong

El Bronx Music Hall iniciará su programación de agosto el próximo lunes 3 con un concierto gratuito al aire libre en la Bronx Music Hall Plaza (438 E 163rd St, Bronx) para celebrar el 125 aniversario del nacimiento de Louis Armstrong. El American Symphony Orchestra Jazz Ensemble presentará una selección de obras interpretadas del legendario músico de jazz en la plaza del recinto, a las 5:30 pm. En caso de lluvia, el concierto se trasladará al teatro del Bronx Music Hall. La programación continuará el miércoles 5 de agosto con Noche Andina: Breath of the Andes, una velada de música, danza y cultura de la diáspora andina, con la participación del artista boliviano Amado Espinoza, mercado artesanal y comida tradicional. Información: https://bronxmusichall.org.

Foto: Shutterstock

Baile alrededor del mundo en Midtown

Todos los miércoles, hasta el 23 de septiembre, Greeley Square Park será el escenario de Midtown Dance with Talia, una serie gratuita de clases de baile al aire libre dirigida por la reconocida bailarina y coreógrafa Talia Castro-Pozo. Las sesiones se realizan de 6:00 a 7:00 pm y están abiertas a participantes de todos los niveles. Organizado por 34th Street Partnership, el programa Mucho(s) Estilo(s) invita a descubrir ritmos de distintas culturas, como belly dance fusion, caporales, bachata, jazz auténtico, candombe, danza brasileña, reguetón, bailes mexicanos y pachanga. Algunas jornadas contarán con música en vivo, DJ invitados y colaboraciones especiales, ofreciendo una experiencia divertida, inclusiva y perfecta para disfrutar del verano en Nueva York. Para más información, visite: https://34thstreet.org.

Foto: Angelito Jusay

Amasa presenta su menú especial para la NYC Restaurant Week

El restaurante Amasa, ubicado dentro del recién inaugurado Kimpton Era Midtown New York, ofrece una experiencia gastronómica inspirada en los sabores de Latinoamérica con un menú especial de tres tiempos por $60 por persona, como parte de la NYC Restaurant Week Summer 2026 que se lleva a cabo desde ya hasta el 16 de agosto. Creado por el chef Christopher Loeffl, quien cuenta con experiencia en reconocidos restaurantes como Cimera y Cozobi, el menú combina ingredientes tradicionales con técnicas contemporáneas. Los comensales podrán elegir entre entradas como empanadas, ensalada wedge o ensalada César; platos principales como pollo peruano rostizado, salmón a la plancha con pipián, churrasco o picanha; y cerrar con clásicos dulces como churros o tres leches. Para más información, visite: https://www.amasany.com/, https://www.nyctourism.com/restaurant-week/.