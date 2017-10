Cara Delevingne pensó en suicidarse

La ex novia de Michelle Rodríguez fue tachada de frígida en su adolescencia

La actriz y modelo Cara Delevingne conversó con la revista “The Edit” y comentó que su adolescencia no fue fácil, que vivió una depresión que la llevó a tener pensamientos suicidas.

La modelo dijo que vivió problemas psicológicos que no le permitían relacionarse con las personas porque le afectaba demasiado lo que estas pensaran de ella. Cara dijo que de pequeña solía sentirse “rara” y “diferente”. Sentimientos que según aclaró nunca supo cómo expresar. “Era como si fuese una alienígena, pero definitivamente sabía que algo extraño estaba sucediendo“.

Según relata la modelo, “de pequeña tenía el cabello corto” y por su forma de vestir muchos a su alrededor bromeaban con que era niño, hecho que siempre le incomodó. “Lo odiaba. Aunque parecía un niño y actuaba como un niño, no lo era” recalcó.

Los señalamientos que vivió la marcaron, ya que el desarrollo físico de su cuerpo, según sus palabras fue “tardío”. Lamentablemente sus allegados no lo entendían así y llegaron a tacharla de “frígida” y “pecho plano”, según reportó el portal esmas.com.

Todos estos hechos la llevaron a ser severa con ella misma. A tal grado que se reprendía por estar deprimida. “Me odiaba. Odiaba sentirme depresiva. Odiaba sentir“, dijo Cara. La actriz y modelo también contó que era muy buena disociando su comportamiento,pensaba cada una de sus palabras y el odio hacía ella misma llegó a tal punto que incluso se odiaba por lo que decía. “No entendía lo que estaba pasando, salvo el hecho de que no quería seguir viviendo“, recalcó.

En la actualidad Cara cree que lo que la ayudó a salir adelante y abandonar su depresión fue el amor. “Sé que suena estúpido“, dijo Delevingne. “Pero me apoyé demasiado en el amor, me apoyé en otra gente para que me hicieran feliz y tenía que aprender a ser feliz por mi cuenta. Ahora puedo ser feliz“, concluyó.

Cara Delevingne es una actriz y modelo de origen inglés, en el pasado 2016 Cara fue noticia cuando salió a la luz su relación sentimental con la actriz Michelle Rodríguez. Actualmente no están juntas. La también cantante ha brindado todas estas declaraciones debido a la presentación de su libro “Mirror Mirror“.

En una entrevista para el programa “This Morning” Cara reveló que padece de “Attention-deficit/hyperactivity disorder” (desorden de hiperactividad y déficit de atención).