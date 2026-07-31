“Spider-Man: Brand New Day” rompe récord de taquilla en preestrenos

“Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película del Universo Marvel, batió récord de recaudación en taquilla en preestrenos.

La cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya recaudó la cifra récord de $72 millones de dólares en preestrenos. Esta cifra incluye las proyecciones anticipadas del miércoles y representa la mayor cantidad jamás obtenida por una película.

El récord anterior lo ostentaba “Avengers: Endgame”, también de Marvel, que recaudó $60 millones de dólares en los preestrenos.

“Spider-Man: Brand New Day” se estrena en cines de Estados Unidos este 31 de julio. La nueva entrega de Marvel aspira a recaudar entre $260 y $280 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, de acuerdo con Sony. De lograr esta cifra de recaudación, “Spider-Man: Brand New Day” se convertiría en el segundo mayor estreno de la historia, solo superada por “Endgame” y por encima de “Spider-Man: No Way Home”.

En cuanto a la recaudación internacional, “Spider-Man: Brand New Day” aspira a sumar entre $275 y $300 millones de dólares a su recaudación total.

‘Spider-Man: No Way Home’, la película previa del universo de Spider-Man, recaudó $327 millones de dólares a nivel internacional y $587 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en el tercer mejor estreno mundial de la historia.

En esta nueva entrega de Marvel, Peter Parker continúa combatiendo el crimen como Spider-Man mientras enfrenta el hecho de que el mundo, su novia MJ (interpretada por Zendaya) y su mejor amigo Ned lo olvidaron por completo.

Tom Holland tomó el relevo del personaje de Spiderman en “Spider-Man: Homecoming” de 2017, sustituyendo a Andrew Garfield. Tras participar en cuatro películas de Spiderman, Holland reveló que existe un plan bien trazado para pasar el testigo al próximo intérprete del icónico superhéroe.

“Ya está todo planteado. Sin duda habrá cambios, pero tengo una visión muy clara de cómo se pasará el testigo, y me parece algo realmente emocionante”, dijo en una entrevista para el podcast “Happy Sad Confused”.

Este estreno llega días después de “The Odyssey”, la exitosa adaptación cinematográfica del ganador del Oscar Christopher Nolan. Tom Holland es uno de los personajes principales de la historia en la que interpreta a Telémaco, el hijo del héroe griego Odiseo.

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