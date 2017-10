One Voice Somos Live: Univision y Telemundo dejan rivalidad para concierto benéfico

Marc Anthony, Jennifer López y Alex Rodríguez estarán trabajando juntos por una buena causa

El concierto a beneficio One Voice: Somos Live no solo unirá a Jennifer Lopez con su novio Alex Rodriguez y su ex Marc Anthony, también unirá a Univision y Telemundo.

Los fondos recaudados por el teletón ayudarán a proveer alimentos, refugio, medicinas, energía eléctrica y comunicaciones a las áreas afectadas por la reciente devastación sin precedentes causadas por los desastres naturales ocurridos en todo el sur de Estados Unidos, México, Puerto Rico y otras áreas afectadas en el Caribe.

Las organizaciones que recibirán los fondos son: Feeding America, Save the Children, Habitat for Humanity, Unidos for Puerto Rico, United Way, American Red Cross y UNICEF.

One Voice: Somos Live se transmitirá simultáneamente en español por Telemundo y Univisión a partir de las 8pm ET / PT, y NBC se une durante la tercera hora para transmitir en inglés a las 10pm ET / PT con otras cadenas que seran anunciadas próximamente.

ACTUACIONES DESDE MIAMI

MARC ANTHONY

CAMILA

GENTE DE ZONA

NICKY JAM

DJ KHALED

MAGIC!

NACHO

PRINCE ROYCE

ROMEO SANTOS

ALEJANDRO SANZ

DADDY YANKEE

ACTUACIONES DESDE LOS ANGELES

JENNIFER LOPEZ

DEMI LOVATO

MAROON 5

RICKY MARTIN

GWEN STEFANI

STEVIE WONDER

CHRIS MARTIN

JAMIE FOXX

MARY J. BLIGE

ANDRA DAY

MAXWELL

JULIA MICHAELS

CON LA PARTICIPACION DE

CHRISTINA AGUILERA

LAUREN ASH

BAD BUNNY

MIGUEL CABRERA

CHAINSMOKERS

CIARA

SEAN “DIDDY” COMBS

VIN DIESEL

HOWIE DOROUGH

KENNY “BABYFACE” EDMONDS

E-FLAT

BEN FELDMAN

BETHENNY FRANKEL

SELENA GOMEZ

SETH GREEN

DEREK HOUGH

VANESSA HUDGENS

JOSE IGLESIAS

JOHN LEGUIZAMO

KIM KARDASHIAN

HEIDI KLUM

VINCENT LARESCA

GABRIEL MANN

ESAI MORALES

ANDREA MARTIN

MARK MCKINNEY

DEBRA MESSING

MOTIFF

NAS

TYLER PERRY

NICOLE RICHIE

GINA RODRIGUEZ

RUBY ROSE

ZOE SALDANA

ANÍBAL SÁNCHEZ

NICO SANTOS

RYAN SEACREST

JADA PINKETT SMITH

JOAN SMALLS

JIMMY SMITS

WILMER VALDERRAMA

SOFIA VERGARA

MARLON WAYANS

JESSE WILLIAMS

SUSAN KELECHI WATSON

RUSSELL WILSON