Un matrimonio feliz, el secreto para tener un corazón sano

El matrimonio que se fortalece con el tiempo se vincula con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, según estudio

Un estudio publicado recientemente en el Journal of Epidemiology & Community Health arrojó datos asombrosos de cómo el matrimonio no es solamente un status social o una forma de vida, ya que el estado de salud también dependerá de cómo marche la relación en pareja.

Los encargados de realizar este estudio analizaron y cuestionaron a 600 hombres británicos, quienes primeramente debían definir qué era para ellos “calidad” en su matrimonio, principalmente en dos etapas de su vida: cuando su hijo tenía tres años y luego cuando tenía nueve, calificándolo con términos como buena, mala, mejorando o empeorando.

12 años más tarde, estos mismos caballeros fueron sometidos a un examen general para ver cómo estaba su salud, en particular para ver si eran o no propensos a sufrir algún problema cardiovascular. Aquellos que calificaron su relación como “mejorando” tenían niveles de colesterol estables, así como un peso óptimo. Del otro lado están los que dijeron que “empeorando”; ellos tenían problemas de presión arterial, así como colesterol elevado. Curiosamente, no notaron cambios significativos en aquellos que calificaron su vida marital como “buena” o “mala”.