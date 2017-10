Alessandra Rosaldo en contra de cachetada de Eduardo Yáñez a reportero

La cantante opina muy diferente a su esposo Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo habla después del momento incomodo que vivió al ser testigo de la bofetada que Eduardo Yáñez le dio a un reportero del programa “El Gordo y la Flaca”. La integrante de Sentidos Opuestos detalló el momento en el que sus ojos fueron testigos de tan polémico momento.

“Estuve ahí en primera fila y cómo no le iba a preguntar al reportero si estaba bien, si fue un trancazo que le dio Yáñez… Fue un momento complicado y por eso me muestro en contra de estas situaciones de violencia, sin embargo desconozco el tema por el cual se enojó el actor con el reportero, sé que transcendió que hay una situación con su hijo complicada, pero desconozco el motivo porque no escuché lo que le cuestionó el reportero, a quien no tengo el gusto de conocer”.

La cantante confiesa que sintió pena al ver esta situación, misma que generado mucha división de opiniones entre la prensa de espectáculos y los artistas.

“Lo que menos te esperas al ir a una alfombra es ver golpe, entonces me impactó mucho, porque jamás había vivido una situación así, pero en fin no pasa nada y es una experiencia más que hemos vivido Eugenio y yo”.

Recalca estar en contra del maltrato que existe en algunas ocasiones en contra de la prensa de espectáculos.

“Yo agradezco que siempre la prensa ha sido respetuosa con nosotros y quizás por eso creo que debe existir respeto, pero desconozco si Yáñez fue respetado por el reportero, sin embargo vuelvo a lo mismo no hay justificación para la violencia. En mi caso puedo decir que la prensa siempre nos ha tratado con cariño e incluso cuando hay una situación complicada, siempre nos dan nuestro espacio y eso se agradece”

Sobre la posible demanda que pretende la televisora Univisión en contra del actor por agredir a su reportero, expresó lo siguiente.

“No quisiera opinar mucho de ese tema, porque sólo estuvimos ahí por causalidad y espero que puedan resolver sus diferencias de una manera pacifista y por último comento que la violencia no es aceptable bajo ninguna circunstancia”.