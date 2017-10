Julión Álvarez aclara algunos rumores sobre los problemas que enfrenta

El grupero se encuentra esperanzado en que pronto se podrá resolver su situación

Antes de perder amistades, Julión Álvarez prefirió alejarse de algunas de ellas desde que hace unos meses se diera a conocer una investigación en su contra, por parte del gobierno de Estados Unidos, por presunto lavado de dinero.

El cantante comentó que decidió tomar esta decisión porque no quería perjudicar a gente cercana a él mientras se lleva a cabo la averiguación.

“Conscientemente me he retirado de mucha gente que sé que les pudiera afectar o ser criticados, por alguna razón o simplemente por el hecho de tomarse una foto conmigo.

“Desgraciadamente, estamos en una situación en la que no nos están dando la oportunidad de aclarar las cosas antes de ser juzgado, es parte del show, las cosas son así”, afirmó Álvarez en entrevista con Agencia Reforma.

El intérprete de “Y Fue Así” negó que su familia, amigos y la empresa Televisa le hayan dado la espalda, luego de que él y futbolista mexicano Rafael Márquez salieron en la lista que lo ligaba con el narcotraficante Raúl Flores Hernández “El Tío.

“No es verdad que los medios me dieron la espalda, gracias por eso, de alguna manera sentimos el apoyo y que están conmigo“, expresó.

De hecho, valora mucho que algunos de sus colegas aún sigan trabajando con él como si nada pasara.

“Actualmente estamos seleccionando temas, producciones. Los compositores no nos han dejado de lado, muchos amigos me dicen: ‘ahí te va este tema’, eso se lo agradezco a todo mundo de corazón. Muchos amigos y colegas que tengo gracias a Dios no me han dado la espalda“, sostuvo.

El ex coach de La Voz México dijo que lamenta tener bloqueada la comunicación con sus fans a través de internet, y espera que el problema se solucione pronto.

“Las redes sociales claro que me hacen falta porque no le puedo informar a la gente lo que me pasa. Dicen que estoy deprimido, pues usaría eso para negarlo.

“Únicamente estoy dando secuencia, seguimiento, siguiendo los pasos de la asesoría de los que conocen el tema”, expresó.

Con una sonrisa en su rostro Álvarez subió al escenario del concierto de la Ke Buena Con Causa, la noche del pasado miércoles, en el que se reunieron más de 10 artistas del género grupero para interpretar sus éxitos ante más de 80 mil fans que se reunieron en el Estadio Azteca.

En la fiesta de la radio desfilaron por la alfombra roja grupos como La Arrolladora Banda Limón, La Adictiva, Banda Los Recoditos, Christian Nodal, Grupo Cañaveral, entre otros, durante las más de cuatro horas que duró el espectáculo.

POR: Froylan Escobar