Luis Miguel en la voz de Diego Boneta

Netflix está listo para desvelar la verdad de "El Sol de México"

Al parecer Diego Boneta ha grabado algunas canciones del intérprete Luis Miguel. Las cuales formarán parte de la serie en la que Netflix está trabajando sobre la vida de “El Sol de México” y en la que Boneta le dará vida.

Sin embargo el actor y cantante no ha podido revelarle mayores detalles a la prensa debido a la confidencialidad del proyecto. “Con la serie estoy como loco, vengo llegando de grabar el soundtrack, voy a estar cantando todos los temas en los mismos tonos que él, lo cual ha sido un reto enorme, es un gran reto que me estoy tomando con mucha seriedad, con mucha disciplina, pasándola muy bien, ha sido un gran aprendizaje y aquí a seguirle”, dijo Boneta.

El actor confirmó que por el momento es muy difícil poder revelar más detalles sobre la serie, según reportó el portal La Botana. “No me dejan platicar mucho, aunque moriría por contarles todo, pero me tienen atado a no decir nada”, concluyó el cantante.