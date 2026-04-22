Si debes $5,000 o más en tarjetas de crédito, este método puede ahorrarte cientos de dólares en intereses

Si debes $5,000 o más en tarjetas de crédito al 21% de interés, tendrías que pagar más de $3,100 solo en intereses. Pero hay dos métodos que pueden ayudarte a recuperar ese dinero.

En Estados Unidos, la deuda en tarjetas superó a fines de 2025 los $1.28 billones, el máximo histórico desde que se tiene registro, de acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, mientras la tasa de interés promedio nacional se mantiene en 19.57% anual, de acuerdo con Bankrate.

Con una tasa de interés tan alta, pagar solo el pago mínimo es una pésima elección porque gran parte de su dinero se va en intereses sin reducir realmente la deuda. Como consecuencia, el estadounidense promedio con saldo impagado carga casi $7,886 en deuda de acuerdo con el 2026 Credit Card Debt Statistics de LendingTree, con datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La trampa del mínimo: cuánto cuesta no hacer algo

Pagar solo el mínimo mensual en una tarjeta de crédito es, en términos prácticos, perder dinero lentamente. Si alguien debe $5,000 a una tasa de 21% y solo paga el mínimo, terminará pagando $3,116 adicionales en intereses a lo largo de cinco años, casi dos tercios del valor original de la deuda, según cálculos de CBS News publicados en marzo de 2026.

El problema es que pocas personas están conscientes de estos costos cuando firman la solicitud. De acuerdo con una encuesta de Consolidated Credit publicada en noviembre de 2025, el 61% de los hispanos encuestados aprendió a manejar sus tarjetas de crédito después de endeudarse, no antes.

Más de la mitad, el 51%, reconoció que el uso de tarjetas había afectado negativamente su situación financiera.

El método que sí reduce la deuda: consolidación con préstamo personal

La consolidación consiste en combinar varias deudas, especialmente de tarjetas de crédito, en un solo préstamo personal con una tasa de interés más baja. La lógica es simple: en lugar de pagar 20% o más a múltiples tarjetas, se paga una sola cuota mensual a una tasa que va del 6% al 15%, según el perfil crediticio del solicitante, de acuerdo con MFSB Online en un análisis presentado en febrero de 2026.

Estas son las implicaciones de una decisión de este tipo en números fríos. Tomando como base una deuda de $5,000 al 21% pagada en cinco años:

Con tarjeta de crédito: cuota mensual de $135, intereses totales de $3,116

cuota mensual de $135, intereses totales de $3,116 Con préstamo personal al 12%: cuota mensual de $111, intereses totales de $1,673

cuota mensual de $111, intereses totales de $1,673 Ahorro total: más de $1,440 en cinco años, además de $24 menos por mes

Para deudas más altas, el beneficio crece de forma significativa. Una persona que debe $25,000 al 21% podría ahorrar más de $7,200 en intereses al consolidar a una tasa del 12%, y reducir su pago mensual de $676 a $556.

La tarjeta al 0%: cuándo funciona y cuándo no

Para quienes tienen buen historial crediticio, existe una segunda herramienta: las tarjetas de crédito con tasa de interés introductoria del 0% para transferencias de saldo, conocidas como tarjetas de transferencia de saldo (balance transfer cards). Algunas de las opciones disponibles actualmente (abril de 2026) incluyen periodos sin intereses de hasta 21 meses, según Credit Karma y FinanceBuzz.

Entre las más reconocidas por los expertos:

Citi Diamond Preferred: 0% en transferencias de saldo por 21 meses , comisión de 3% en los primeros 4 meses

0% en transferencias de saldo por , comisión de 3% en los primeros 4 meses Citi Double Cash: 0% por 18 meses en transferencias, con una recompensa de $200 al activar

0% por en transferencias, con una recompensa de $200 al activar US Bank Shield: 0% por 24 meses, con comisión de 5% por transferencia

La clave para que funcione este paso es liquidar la deuda antes de que venza el período de gracia. Si no se hace, la tasa regular puede superar el 27% y se aplica retroactivamente al saldo restante.

¿Por qué estas estrategias son especialmente útiles para familias hispanas?

La deuda de tarjeta de crédito no afecta igual a todos los grupos sociales. Según una encuesta de Debt.com publicada en marzo de 2025, 1 de cada 3 estadounidenses depende de las tarjetas para llegar a fin de mes, y entre los grupos de ingresos más bajos, donde se concentra una proporción significativa de la comunidad latina, esa dependencia es aún mayor.

“Más de la mitad de los hispanos encuestados siente que el uso de tarjetas ha afectado negativamente su situación financiera”, señaló Consolidated Credit en su informe de noviembre de 2025, añadiendo que muchas familias latinas usan las tarjetas no para consumo discrecional, sino para cubrir emergencias y gastos básicos.

En ese contexto, cada punto porcentual de interés que se elimina representa dinero disponible para el presupuesto familiar. Para una familia con $10,000 en deuda al 24%, consolidar a una tasa del 10% puede generar un ahorro de más de $1,400 al año, o cerca de $116 en pago mensual, según InCharge Debt Solutions.

Antes de actuar: revisa esto

No siempre una consolidación de deuda es la mejor opción. Antes de solicitar un préstamo personal o una tarjeta de transferencia de saldo, los expertos financieros recomiendan verificar:

Tu puntaje crediticio: Las tasas más bajas (6%–10%) están reservadas para quienes tienen crédito bueno o excelente. Cuando el puntaje está por debajo de 650, las tasas de préstamos personales pueden superar el 20%

Las tasas más bajas (6%–10%) están reservadas para quienes tienen crédito bueno o excelente. Cuando el puntaje está por debajo de 650, las tasas de préstamos personales pueden superar el 20% La comisión de transferencia: Las tarjetas de saldo al 0% cobran entre 3% y 5% del monto transferido. Para una deuda de $5,000, habría un cobro de entre $150 y $250 adicionales

Las tarjetas de saldo al 0% cobran entre 3% y 5% del monto transferido. Para una deuda de $5,000, habría un cobro de entre $150 y $250 adicionales El plazo real: Un préstamo a menor plazo genera menos intereses totales, aunque la cuota mensual sea más alta

Un préstamo a menor plazo genera menos intereses totales, aunque la cuota mensual sea más alta No generar nueva deuda: Consolidar y luego volver a cargar las tarjetas vacías es el error más común, y puede provocar una situación peor que la inicial

Datos clave

$1.28 billones en deuda de tarjetas de crédito en EE.UU. al cierre de 2025

en deuda de tarjetas de crédito en EE.UU. al cierre de 2025 $7,886 promedio de deuda con saldo impagado por persona

promedio de deuda con saldo impagado por persona 19.57% tasa de interés promedio nacional en tarjetas, al 15 de abril de 2026

tasa de interés promedio nacional en tarjetas, al 15 de abril de 2026 21% tasa promedio en cuentas que generan intereses, según la Reserva Federal a febrero 2026

tasa promedio en cuentas que generan intereses, según la Reserva Federal a febrero 2026 Más de $1,440 de ahorro posible al consolidar $5,000 de deuda de 21% a 12% en 5 años

de ahorro posible al consolidar $5,000 de deuda de 21% a 12% en 5 años Más de $7,200 de ahorro posible al consolidar $25,000 al mismo escenario

de ahorro posible al consolidar $25,000 al mismo escenario 47% de los tarjetahabientes estadounidenses carga un saldo mes a mes. (Bankrate, febrero 2026)

de los tarjetahabientes estadounidenses carga un saldo mes a mes. (Bankrate, febrero 2026) Periodos sin interés de hasta 24 meses disponibles en algunas tarjetas de transferencia

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre estrategias para pagar una deuda de tarjeta de crédito

¿Qué es la consolidación de deudas y cómo funciona?

Es unificar varias deudas en un solo préstamo personal con una tasa de interés más baja. En lugar de pagar tarjetas con tasas de hasta 29%, se realiza un único pago mensual, con una tasa de entre 6% y 15%.

¿Necesito buen crédito para consolidar mi deuda?

En general, sí. Las tasas más competitivas (6%–10%) requieren un puntaje de 680 o más. Quienes tienen puntajes más bajos pueden calificar, pero a tasas más altas que podrían reducir el beneficio real.

¿Cuánto puedo ahorrar al transferir mi deuda a una tarjeta al 0%?

Depende del monto y del plazo. Si se transfieren $5,000 de una tarjeta al 21% a una con 0% por 21 meses, y se liquida la deuda en ese período, el ahorro en intereses puede superar los $1,000.

¿Hay riesgos en la transferencia de saldo?

Sí. La comisión inicial (3% a 5%) reduce el ahorro total. Además, si no se liquida el saldo antes de que venza el período sin intereses, la tasa regular puede superar el 27% y se aplica al saldo restante.

¿Dónde pueden acudir las familias hispanas sin historial crediticio sólido?

Las cooperativas de crédito (credit unions) y algunas instituciones comunitarias ofrecen préstamos de consolidación con requisitos más flexibles que los bancos tradicionales.

¿Cuándo no conviene consolidar?

Cuando la tasa del préstamo de consolidación es igual o mayor a la de las tarjetas actuales, cuando se planea saldar la deuda en menos de seis meses, o cuando existe riesgo de acumular saldo en las tarjetas ya pagadas.

Conclusión

Tener deuda en una tarjeta de crédito es la realidad financiera de casi la mitad de los adultos en Estados Unidos, en un entorno donde los precios subieron y los salarios no siguen el mismo ritmo. Lo que sí marca la diferencia es el costo de esa deuda.

Pagar 20% de interés anual durante años es regalar dinero de manera silenciosa que, con las herramientas disponibles hoy, puede reducirse significativamente. El primer paso no es conseguir el préstamo: es saber cuánto se debe, a qué tasa, y calcular si el ahorro justifica el movimiento. Esa información ya existe. Solo hace falta usarla.

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