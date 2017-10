Descubre el significado de los 5 sueños más comunes

Tus sueños podrían ser la alerta de algo importante

El significado de los sueños es un tema de gran interés para todos. La curiosidad tiende a aparecer cuando despertamos y recordamos haber tenido extrañas imágenes en nuestro cerebro que no necesariamente se relacionan con nuestra realidad.

Hay 5 tipos de sueños que son comúnmente buscados, por ende se cree que la realidad en la que vivimos genera unas tendencias en nuestro subconsciente. ¿Cuáles son esos sueños y qué significan? Acá te lo contaremos pero ten en cuenta que no todos los sueños son premoniciones.

1. Caída en tierra firme o a un abismo

Es una de los sueños más incómodos porque en ocasiones generan que te despiertes asustado. Si esto pasa, dicen expertos que se debe a que tu cuerpo ha intentado desdoblarse. En el mundo astral este fenómeno se explica como un actuar del espíritu fuera del cuerpo.

Si por el contrario sueñas que te caes, pero no genera que te despiertes, según las interpretaciones de los sueños, esto significa que las cosas en tu vida pueden no ir tan bien como te lo imaginas. Puede haber caídas, cambios bruscos o fracasos quizá. Igual no olvides que ante todas las caídas emocionales, profesionales o personales, existe la posibilidad de levantarse.

2. La muerte de un ser querido

Esto en vez de ser una razón de preocupación debe ser un tema de atención. Soñar con la perdida de un ser querido habitualmente está relacionado con el distanciamiento que tenemos con esa persona. Extrañar es natural y nuestro cerebro lo asume como una pérdida, por eso en ocasiones lo traducimos en sueños.

Otra razón por la que podrías estar soñando con esto es porque esa persona que viste mientras dormías, podría estar pasando por un mal momento y por ende puede que necesite de tu compañía.

3. Un embarazo

Es un sueño que podría estar relacionado con las metas propuestas, con planes que queremos alcanzar o labores que queremos realizar. Soñar que estás en embarazo puede significar que el momento de que se lleven a cabo esas metas, está cerca.

Soñar no cuesta nada, pero si realmente tienes metas pendientes trabaja duro por ellas. Los sueños no se hace realidad por sí solos. El universo puede estar a tu disposición, pero para que la realización sea viable debes hacer tu parte.

4. Volar

Puedes tener muchas responsabilidades y por ende sentirte agobiada con tanto. ¿Necesitas soltar algunas de las tareas con las que debes cumplir a diario? Analiza cuánto tiempo te estás dedicando a ti misma. Por muchas ocupaciones que existan siempre ten como prioridad designar algunos momentos para hacer lo que disfrutas.

Los sueños en los que volamos demuestran nuestro deseo reprimido de libertad, de salir a conocer y aventurarnos a que la vida nos lleve por los mejores caminos. ¡Suelta cargas y vuela!

5. Ataques o conflictos con personas conocidas

Los conflictos son naturales, pero que soñemos con ellos no necesariamente significan que estamos pasando por uno. Nuestro cuerpo y mente en ocasiones se sienten en una posición de vulnerabilidad y peligro. Soñar con conflictos puede deberse a que sentimos la necesidad de estar a la defensiva, con una actitud proteccionista. ¿Qué nos está generando desconfianza en el entorno? A partir de tu sueño analiza y corrige lo que pueda estar mal.