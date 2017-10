Mira la reacción de este hombre al ver llegar a su novia al altar (video)

La imagen se volvió viral y no era para menos

El video que fue captado en las últimas horas muestra la efusiva reacción del novio al ver llegar a su prometida al altar. Con una completa expresión de cariño y sorpresa, parece “derretirse de amor”. El video es captado por uno de los asistentes a la boda, durante momento en el que la novia entra al lugar en el que se va a celebrar la ceremonia.

Aunque a ella no la podemos ver en el video, sí podemos apreciar el irrepetible momento en el que el novio ve llegar a su prometida.

En solo un par de horas el video se ha vuelto viral, alcanzando millones de visitas. Los comentarios por supuesto no se han hecho esperar. Mientras algunos elogian al novio por no contener su emoción, otros aprecian la expresión del menor que lo acompaña, quien al parecer no entiende lo que está sucediendo.