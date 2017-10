El hermano de Juan Gabriel está al borde de la muerte y en la miseria

Pablo Aguilera y su sobrino Iván planea desalojarlo de su casa

Es una pena que el único hermano vivo de Juan Gabriel se encuentre batallando entre la vida y la muerte. Y es que hace unos días fue sometido por segunda vez a una operación en el corazón. Don Pablito, como le dicen en su natal Parácuaro, se encuentra en Guadalajara hospitalizado, aunque no saben si volverá al pueblo que lo vio nacer. En entrevista exclusiva para BASTA! desde Michoacán, el maestro y amigo de toda la vida de don Pablo y Juan Gabriel, Jesús Pérez Mendoza, nos explicó la delicada situación del veterano campesino, además de que asegura que el hijo de Juanga, Iván Aguilera, está a punto de echar a la calle a su tío y dejarlo sin casa, sin hotel y sin balneario.

“Don Pablo no se encuentra en el pueblo, porque lo operaron por segunda ocasión del corazón, él está muy delicado de salud y dicen que a lo mejor no la libra, pues ya está grande. Iván y su familia no han apoyado para nada a don Pablo, por aquí ni se aparecen, para nada”.

El maestro aseguró que vienen tiempos difíciles para don Pablo: “Ese Iván es un desalmado, ese no tiene corazón, ve cómo están las cosas con su tío Pablo y no le importa; Iván ya le pidió todas sus propiedades a su tío: la casa que está sobre el boulevard, el hotel Villas de Parácuaro, el balneario Los Chicos y todo. Lo quieren dejar en la calle después de que administraba todo”.