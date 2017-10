76% de los republicanos creen que la prensa inventa “fake news” sobre Trump

Una nueva encuesta de Politico/Morning Consult encontró que el 46% de todos los votantes cree que los medios de comunicación se inventa historias sobre el presidente Donald Trump y su gobierno.

Sin embargo cuando esa pregunta se le hizo a votantes registrados del partido republicano el indicador se disparó al 76%.

Estas cifras dan cuenta de lo polarizado que está el tema sobre la confianza de los medios de comunicación, gracias en parte a la campaña del presidente Trump de tachar como “fake news” todo lo que vaya en contra de él.

La encuesta encontró que el 85% de los votantes que “aprueba firmemente” el rendimiento de Donald Trump en la Casa Blanca también creen los medios de comunicación fabrica historias sobre él.

De acuerdo con el “fack check” del Washington Post, una base de datos que evalúa la veracidad de las declaraciones de Trump desde que asumió la presidencia, Trump ha hecho hasta el 9 de octubre 1.318 reclamaciones falsas y engañosas.

Para los analistas estos resultados no sorprenden ya que el propio Trump ha afirmado una y otra vez ser víctima de “historias de noticias falsas” en su contra. Y queda demostrado que para sus seguidores diga lo que diga el presidente es la verdad.

People are just now starting to find out how dishonest and disgusting (FakeNews) @NBCNews is. Viewers beware. May be worse than even @CNN !

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017