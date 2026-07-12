La recaudación de “Moana” queda por debajo de las expectativas en su primer fin de semana

Este 10 de julio se estrenó el live-action de “Moana” con Dwayne Johnson como protagonista; no obstante, la taquilla en Estados Unidos no superó las expectativas durante su primer fin de semana en cartelera.

Esto debido a que solamente se pudieron reunir un aproximado de 42 a 46 millones de dólares en este primer fin de semana, según el portal Infobae, aunque es una cifra calculada hasta el 11 de julio.

¿Cuánto se esperaba que recaudara “Moana” en su primer fin de semana?

Sin embargo, lo que se estimaba que reuniera esta entrega en su primer fin de semana de estreno en el país era un promedio de $70,000,000, una cifra que difícilmente lograrían de mantenerse el mismo promedio de los dos días previos.

La inversión de esta cinta fue de unos 250 millones de dólares y, al tratarse de una producción liderada por The Walt Disney Company, se espera que la venta de boletos pueda aumentar, para posicionarse en el lugar que esperan sus creadores.

¿A qué puede deberse la poca receptividad del público con esta versión de “Moana”?

Más allá de los registros, hay factores que pudieron influir negativamente en la receptividad por debajo de lo esperado por parte del público; uno de ellos es el estreno de otras películas dirigidas al público infantil (general), como “Minions & Monster” y “Toy Story 5“.

Aunado a eso, algunos especialistas consideran que su estreno fue muy reciente, luego de que saliera “Moana 2” en su versión animada, la cual fue lanzada en noviembre de 2024. Cabe mencionar que la recaudación de esa segunda entrega de la versión animada estuvo por encima de los mil millones de dólares, de acuerdo a varias fuentes.

El público hispano dijo presente en el estreno del live-action de “Moana”

El portal PostTrack logró obtener clasificación del público asistente en CinemaScore, en el cual recogieron a una audiencia diversa. Sin embargo, la mayoría de los asistentes al estreno del live-action de “Moana” fueron latinoamericanos.

El 32% de los asistentes se identificó como hispano, el 31% como caucásico, el 16% como afroamericano, el 13% como asiático americano y el 8% pertenecía a otros grupos étnicos. Estos datos reflejan el alcance multicultural de la franquicia.

En lo que respecta a la parte de los críticos, la opinión fue un poco modesta, afirmando que hubo pocas novedades con respecto a la primera versión animada estrenada en el 2016.

De acuerdo con Forbes y Los Angeles Times, la cercanía temporal con la película original y su secuela animada influyó en la recepción de los críticos, quienes destacaron la falta de innovación y la escasa distancia entre lanzamientos.

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