¿Por qué no cantaron juntos Luis Fonsi y Daddy Yankee?

La pareja de "Despacito" estaban en el mismo concierto por Puerto Rico, pero ni cantaron ni se fotografiaron juntos

Jennifer López, David Bisbal, Cardi B, Luis Fonsi y Daddy Yankee fueron algunos de los muchos artistas latinos que compartieron escenario con los más destacados representantes del hip hop, liderados por Jay Z, durante un concierto maratónico organizado por el servicio de streaming Tidal en Nueva York. Pero llamó la atención que Fonsi y Daddy Yankee no cantaran juntos.

Como todos esperaban, Fonsi cantó el éxito “Despacito”, pero sin la compañía de Daddy Yankee. El reggaetonero boricua apareció más tarde, solo, e interpretó un mix de algunos de éxitos entre los que no faltaron “Gasolina”, “Lo que pasó, pasó” y “Shaky Shaky”.

Además, ambos postearon en sus redes sociales fotos relacionadas con el evento, pero tampoco ninguna juntos, sino con otros famosos presentes.

El brother!!! 🙌🏽 @davidbisbal A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Oct 17, 2017 at 7:23pm PDT

De Yankee a #Yankee… con la bestia! #DerekJeter humildón como siempre. Gracias por el respaldo a #PuertoRico #Respect 🇵🇷 A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Oct 15, 2017 at 8:47am PDT

JLo, de rojo y de los Yankees

El Barclays Center de Brooklyn fue el escenario escogido para el gran evento musical que tuvo como propósito recolectar fondos para ayudar con la recuperación de Puerto Rico, México y demás lugares afectados por los recientes desastres naturales.

“No hemos terminado, por eso estoy aquí hoy”, dijo Jennifer López, una de las más esperadas y aplaudidas de la noche, quien vistió un sexy traje rojo acompañado con una gorra de los Yankees. “Es un camino largo el que nos espera y tenemos que unirnos. De nosotros depende crear el mundo en el que queremos vivir”, añadió La Diva de El Bronx.

About last night… A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Oct 18, 2017 at 9:03am PDT

El concierto fue transmitido en vivo por Tidal, que antes de comenzar había logrado recaudar $3.4 millones en donaciones, luego que la empresa Bacardí, copatrocinadora del evento, hiciera entrega de $1.3 millones.

Otra de las sensaciones de la noche fue la presencia de Cardi B, la dominicano-trinitaria de Nueva York, que levantó al público de sus asientos con su tema “Bodak Yellow“.

Stevie Wonder fue el encargado de cerrar el show de casi seis horas de duración, entonando el tema “Love’s in Need of Love Today”, el cual logró unir en un gran coro a los miles de asistentes.