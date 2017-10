Video: Julián Gil “arremete” contra Marjorie de Sousa

El actor está molesto por las decisiones de la mamá de su hijo

Julián Gil no pudo evitar mostrar su molestia ante el problema legal en el que está enfrascado con Marjorie de Sousa por la custodia de Matías. “Me molesta que no veo a las enfermeras, todavía el día de hoy no he visto una sola enfermera. No las conozco. Tanta plata que estoy pasando por las enfermeras y todavía no las he visto. Hay que ver entonces en qué se está gastando la plata […] En las enfermeras no es”, dijo molesto ante las cámaras del programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo).

El actor ha dicho a los medios que peleará a muerte por su hijo Matías, a quien ve una vez por semana durante una hora en un Centro de Convivencia de los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México.

La actriz Marjorie de Sousa, con quien estuvo casado Gil, pelea una suma que ella llama “justa” para la manutención de su hijo y ha establecido una demanda de violencia intrafamiliar contra el actor.

“El asunto de violencia se enfoca a tres cosas: que al final de la relación con Julián hubo un enfriamiento en el trato, sintió como acto de violencia que Julián acudiera a los tribunales para pedir una prueba de paternidad a través de una vía que se llama desconocimiento de paternidad y que hay una conducta de control sobre los medios para dañar la imagen de la señora”, indicó Eduardo Amerena, abogado de Julián Gil, durante una conferencia de prensa la semana pasada.

El fin de semana, Marjorie se dejó ver con Matías en el estreno del musical “Blanca Nieves”. La actriz se quejó ante los medios que no puede salir del país con su hijo pues el niño no tiene un pasaporte debido a la situación legal por la que están pasando.

Al respecto, Julián Gil lamentó que su hijo de ocho meses no pueda estar con él durante la semana, días en lo que su mamá trabaja en Estados Unidos. Además de no estar de acuerdo que no pueda tomarse fotos con Matías, mientras que ella sí pueda exponerlo ante las cámaras.

“Se atrevió a decir que yo no podía sacar una foto del niño, que me querían quitar las visitas porque supuestamente este era un país peligroso y era un país inseguro; sin embargo, pues ya vi que lo llevó y le puso las cámaras. Entonces yo no puedo sacar una foto pero ella sí lo puede exponer a todas las cámaras”, lamentó Gil.

Para el actor, Marjorie actúa con inconsistencia total. Mientras que Marjorie espera que el juicio que enfrenta contra Julián Gil se resuelva a su favor para que pueda tramitar el pasaporte de Matías.

Respecto a la prueba de paternidad que Gil le ha solicitado a Marjorie, dijo que no es algo negociable. “Es más me parece totalmente absurdo que sea un elemento de negociación”, afirmó.