ICE aumenta presión a “ciudades santuario” para detener a inmigrantes

"La Migra" se queja de la falta de apoyo, pero eso no detendrá sus redadas

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó su presión para que autoridades en “ciudades santuario” apoyen en operativos contra inmigrantes.

La principal acción que piden los agentes migratorios es la retención de los inmigrantes capturados en redadas o en operativos contra grupos específicos, ya que no siempre pueden remitirlos a instalaciones federales en lo que se procesa cada caso.

Dos de las últimas quejas fueron contra ciudades de California y Nueva York, en el primer caso del condado de Sonoma, donde ICE afirmó que no se cooperó para capturar a un inmigrante de origen mexicano acusado de incendiar una vivienda.

“Una vez más, una jurisdicción que no coopera ha dejado a su comunidad vulnerable a individuos peligrosos y crímenes evitables”, explicó la oficina en un comunicado. “ICE presentó una orden de detención contra Jesús González con funcionarios de la cárcel del condado de Sonoma el 16 de octubre, después de su arresto por cargos de felonía por incendiar una propiedad maliciosamente”. “La Migra” dijo que no recibió ayuda.

Otros cinco casos fueron señalados en la ciudad de Nueva York, donde el NYPD se negó, según ICE, a cooperar para la retención de indocumentados criminales, particularmente de cinco en la última semana.

El Oficina presentó solicitudes de detención ante varias agencias, incluyendo el NYPD, la Central de Reservas de Queens, la Corte Criminal del Condado de Kings y el Departamento de Correcciones del Condado de Westchester, para que retuvieran a a los inmigrantes 48 horas, pero su peticiones fueron rechazadas.

A pesar de ello, los inmigrantes fueron detenidos y están ahora bajo custodia de ICE, a la espera de las audiencias de deportación ante un juez de inmigración, dijo la agencia federal en un comunicado.

Esa Oficina reportó que, sólo en Nueva York, solicitó 1,023 detenciones de inmigración del Departamento de Policía entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, y ninguno de los funcionarios de la ciudad respondió.

“ICE, bajo la administración (Donald) Trump, está tratando de obligar a las autoridades locales a realizar arrestos civiles por inmigración que no están autorizados por la ley y violan la Constitución”, dijo Jordan Wells, abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) a AM New York. “Es un movimiento político cínico que utiliza a los seres humanos como peones y es totalmente inaceptable”.