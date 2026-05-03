Clima de hoy en Nueva York para este domingo 3 de mayo

¿Cómo deberías vestirte para salir por las calles de Nueva York este domingo? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:52 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:54 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 72 grados Fahrenheit (13 y 22ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 8% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.