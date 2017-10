Las máquinas de escaneo son para nuestra seguridad

¿Imaginan cómo sería si las escuelas secundarias no tuvieran las máquinas de escaneo? Las máquinas de escaneo dentro de las escuelas son sumamente importantes. El acoso empieza a cualquier edad, y no hay ningún límite para él. Imaginen todo el dolor que los padres pasarían si estas máquinas no existieran y cuántos estudiantes estarían en riesgo.

Este tipo de incidentes o historias no deberían de ser las que uno escucha cuando se habla sobre la educación. Deberíamos estar escuchando sobre qué tan bien están los estudiantes o cuántos estudiantes se están graduando cada año. Muchos padres discuten que las escuelas no deberían tener máquinas de escaneo. Que los estudiantes no deberían de ser revisados cada vez que ellos entran a sus escuelas. Ellos creen que los estudiantes se deberían sentir confiados y seguros dentro de ellas, y no ser tratados como criminales.

Para empezar, en las escuelas los estudiantes tienen que ir y lidiar con otros compañeros molestándolos por razones diferentes. Hay veces donde son amenazados con peleas fuera y dentro de la escuela. Tal vez la única razón por la cual los estudiantes no están involucrados tan seguido en accidentes es porque los detectores de metal evitan que los estudiantes traigan pistolas, cuchillos o cualquier otra arma.

En la mañana del miércoles 27 de septiembre, en la Urban Assembly School for Wildlife Conservation, Abel Cedeño, de 18 años, apuñaló mortalmente a su compañero Matthew McCree, de 15, e hirió a Adriane Laboy, de 16, quien trataba de proteger a su mejor amigo. Pero, ¿por qué solo fueron esos dos estudiantes a quienes atacó? ¿Por qué ningún otro estudiante fue herido? Cedeño dice que Laboy y McCree lo molestaban porque él era gay, y los problemas habían empezado desde que comenzó el año escolar.

Una de las ideas equivocadas es qué cosas así solo pasan en las preparatorias o en las universidades, pero lo cierto es que también pasa en las escuelas intermedias.

Por ejemplo, el 5 de octubre oficiales respondieron a una llamada del 911 porque un niño de 13 años había llevado un revólver a su escuela, Bronx Park Middle School. Esto comprueba que no importa la edad, los niños sin supervisión podrían causar daño a la sociedad, si se les permite este tipo de cosas.

Las máquinas de escaneo pueden ser molestas. Sin embargo, muchos de nosotros comprendemos la importancia de estas máquinas. Este sistema hace que los estudiantes se sientan más seguros en la escuela y que puedan obtener una educación sin tener que preocuparse por las armas y la violencia.

-Lessley Perez es estudiante de la High School for Media and Communications, Class of 2019.

Periodistas del futuro

El Diario y la High School for Media and Communications forman alianza para ayudar a las nuevas generaciones que aspiran a seguir carreras en la industria de medios. Todas las semanas abriremos un espacio a los estudiantes de esta secundaria para sus trabajos periodísticos.