Kate del Castillo critica al gobierno mexicano por respuesta al terremoto

Los invitamos a sumarse al movimiento *Los Ángeles en México* para apoyar a las víctimas de los terremotos en nuestro país. Entren a nuestra página *www.losangelesenmexico.com* en el link que está en nuestra Bio 👆🏻y vean las formas de ayudar. Su donativo será destinado de la mejor forma para la reconstrucción de México. Gracias por su apoyo! Olga, Kate, Karla y Ana. #losangelesenmexico 😇 #ayudarescomprometersealargoplazo Join the movement *Los Ángeles en México* to help the earthquake disaster relief in Mexico. See the different ways you can help by going to www.losangelesenmexico.com (Link in Bio👆🏽) You will be able to see how your donations will go straight to the rebuilding of Mexico. Thanks for your support! Kate, Ana, Olga and Karla.

