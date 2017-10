Camila Cabello y Fifth Harmony se evitaron en los Latin AMAs

La enemistad entre las chicas parece que sigue latente

Cuando parecía que los ánimos entre Camila Cabello y sus antiguas compañeras de Fifth Harmony se habían calmado, después de que ambas partes se dedicaran todo tipo de reproches tras la salida de la primera de la formación en diciembre del año pasado, un nuevo episodio de esta telenovela ha demostrado que las tensiones están lejos de haberse diluido pese a que en sus últimas entrevistas se hayan deseado, si no lo mejor, al menos no nada malo.

La gala de los Latin AMAs podría haberse convertido en la oportunidad perfecta para que todas acercaran posturas, pero finalmente solo ha dejado claro que por ahora prefieren evitarse a toda costa, haciendo lo que sea necesario para conseguirlo.

Por ejemplo, en la ceremonia que tuvo lugar este jueves en Hollywood, Dinah Jane, Normani Kordei, Ally Brooke y Lauren Jáuregui posaron ante los fotógrafos en la alfombra roja como grupo, pero Camila optó por ahorrarse el hacer una gran entrada y, en su lugar, se coló en el Teatro Dolby por una de las puertas laterales. A lo largo de la velada, presentada por Becky G y Diego Boneta, las artistas se subieron por separado al escenario: Camila para interpretar su último sencillo, “Havana”, con una puesta en escena con un marcado sabor cubano y la girl-band para presentar su último single -una colaboración junto a Pitbull titulada “Por favor”- con un número de tintes más futuristas, pero con un ritmo igual de sensual.

En las redes sociales de las jóvenes tampoco hay ni rastro de un posible encuentro. Camila no compartió ningún momento de la noche con sus seguidores y en los vídeos que las demás subieron a sus Stories de Instagram entre bambalinas o en las fiestas posteriores no se ve ni rastro de la artista cubana.

Precisamente hace unos meses, la ahora cantante en solitario estrenó su propia canción junto al exitoso Mr. Worldwide, “Hey Ma”, en la que también participaba el colombiano J Balvin. Solo el tiempo dirá cuál de los dos temas resulta ser más exitoso: el de Camila o el de Fifth Harmony.