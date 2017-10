Niña en condición crítica tras ser atropellada por vehículo en El Bronx

La familia dominicana llegaba a su casa cuando se reportó la tragedia

NUEVA YORK – Una niña dominicana se encuentra en condición crítica, luego que el conductor de un vehículo todoterreno la atropellara la tarde del pasado jueves, en Morris Heights, El Bronx.

Kimberly Vidal, de 5 años, salió del vehículo de sus padres, cuando quiso acompañar a su abuela, que cruzaba la avenida Sedgwick para entrar al edificio de apartamentos donde viven.

“Ay, me siento arrancada. Bien arrancada. Con el corazón desprendido”, dijo la abuela de la niña, María Teresa Domínguez, a Telemundo47.

Domínguez dijo que los padres de la pequeña estaban descargando artículos de su vehículo, cuando la todoterreno marca Ford Explorer la chocó al cruzar la avenida.

La abuela dijo que no sabía que la niña estaba detrás de ella. “Si ella me dice, yo voy y la agarro, y no pasa nada”.

El vehículo la arrojó al menos 20 pies de distancia. Geraldo Pérez, quien vio el incidente, dijo que fue desgarrador ver la pequeña en el suelo. “Estaba toda morada y sangrando de la cabeza. No se movía para nada”, dijo el testigo.

Según Domínguez, los padres salieron en auxilio de la pequeña y la llevaron al Hospital Presbyterian, donde se encuentra en condición crítica.

Oficiales del Departamento de la Policía de Nueva York acudieron al lugar del incidente y detuvieron al conductor de vehículo, quien no huyó de la escena. Al momento de esta publicación no se habían presentado cargos contra el conductor.