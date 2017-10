Sospechosos de atacar a dos hispanos en Harlem siguen libres

Activistas condenaron el reciente ataque racial contra dos inmigrantes y destacaron que “ser o parecer mexicano no es un crimen”

El presunto ataque racial contra dos inmigrantes de Ecuador, ocurrido en Harlem la madrugada del pasado jueves, a quienes golpearon con un bate de béisbol, causó indignación entre líderes comunitarios de ese país en la ciudad de Nueva York. Activistas y defensores expresaron su preocupación por el incidente, que calificaron como “horrible y detestable”, especialmente porque los presuntos agresores fueron identificados como latinos.

El incidente se produjo en las inmediaciones de la calle 141 oeste y la avenida Broadway. Según las víctimas, de 23 y 29 años, los agresores hablaron en español y dijeron ser dominicanos. La Policía informó que hasta ahora no hay arrestos y que la investigación continúa.

Walter Sinche, cofundador de Alianza Ecuatoriana Internacional, dijo que son cada vez más comunes los ataques que implican insultos antimexicanos contra víctimas que no son de esa nacionalidad, pero en este caso la indignación es mayor porque se trata de “hispanos agrediendo hispanos”.

Sinche destacó que en Harlem y algunos sectores del norte de Manhattan existe una creciente comunidad ecuatoriana proveniente del Cañar, por lo que algunos antiguos residentes podrían sentirse desplazados de sus vecindarios, lo que estaría generando cierta tensión.

“Es sumamente preocupante. Lo que estamos viendo es un persistente sentimiento antimexicano que se agudiza y que impacta a todas las comunidades latinas y de inmigrantes”, expresó Sinche. “Lo más grave en que se trata de hispanos agrediendo a otros hispanos, según el testimonio de las víctimas. Es intolerable en un momento en el que los hispanos somos blanco de políticas antiinmigrantes y discriminatorias”.

“Son gente buena y trabajadora”

Las víctimas declinaron hacer comentarios luego de que El Diario llamara a su puerta, pero sus vecinos los describieron como “muchachos trabajadores que no se meten con nadie”.

“Todos aquí estamos muy enojados con lo que pasó, porque conocemos a esos muchachos y sabemos muy bien que son gente buena que no le hacen daño a nadie. No había razón para que los golpearan tan feo”, dijo una vecina de la familia, quien no quiso identificarse. “Ser mexicano no es una ofensa, ni un delito. Mucho menos ser latino o inmigrante. Yo soy ecuatoriana y muchas veces me han dicho mexicana como si eso fuera una ofensa. Todos somos hispanos y todos pasamos por lo mismo en este país”.

Una de las víctimas dijo al Daily News bajo condición de anonimato que los atacantes gritaron: “Tú, fu***** mexicano. Estúpido mexicano’” durante el ataque sin aparente provocación.

Linda Machuca, cónsul general de Ecuador en Nueva York, no respondió de inmediato acerca de si las víctimas recibirán ayuda de la sede diplomática.