Presunto líder de complot contra evento de la UFC en la Casa Blanca es migrante indocumentado con DACA

El presunto líder del plan terrorista frustrado contra el evento UFC Freedom 250 para celebrar el cumpleaños 80 de Donald Trump es un inmigrante indocumentado de origen mexicano, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según señala la agencia en un comunicado, el hombre identificado como Abraham Hermosillo Álvarez, recibió el beneficio del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) durante el mandato del expresidente Barack Obama.

Asimismo, se conoció que Hermosillo Alvarez ingresó originalmente a territorio estadounidense con una visa de turista B2. Sin embargo, el sujeto permaneció en el país de forma ilegal después de que el documento expirara en diciembre de 2001.

Posteriormente, en el año 2014, la administración Obama le otorgó la protección migratoria a través del programa DACA. Tras su reciente arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención en su contra.

Captura y acusaciones del FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a Alvarez el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska. La evaluación de la agencia determinó que el sospechoso, bajo el alias de “Shepherd”, era el encargado de planificar, organizar y dirigir el ataque masivo.

El presunto plan, diseñado para ejecutarse en la Casa Blanca, pretendía afectar a asistentes y funcionarios públicos mediante el uso de drones y contra-francotiradores en un grupo de chat encriptado.

Junto a Alvarez, las autoridades detuvieron a otros cuatro cómplices en los estados de California, Ohio y Missouri. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos federales contra los cinco implicados por conspiración para cometer asesinato y conspiración para ejercer violencia en terrenos de la Casa Blanca.

Declaración oficial sobre situación del sospechoso

Respecto a la condición migratoria del sospechoso y las acciones judiciales en curso, la secretaria adjunta interina, Lauren Bis, ofreció detalles sobre la situación del sospechoso.

“Este extranjero ilegal de México nunca debería haber sido permitido en nuestro país. Él fue el cabecilla de un ataque terrorista fallido dirigido a UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. Él y sus coconspiradores enfrentan ahora cargos de conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer violencia en los terrenos de la Casa Blanca. Enfrentará a la justicia y será expulsado rápidamente de nuestro país”, apuntó Bis.

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