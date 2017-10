Los endulzantes bajos en calorías podrían contribuir a que subas de peso

Ahora que el azúcar está reemplazando a las grasas como el villano principal de nuestras dietas cotidianas, los consumidores están corriendo en manadas a los reemplazos bajos en calorías. Las opciones actuales incluyen endulzantes artificiales como el aspartamo (Equal, NutraSweet), la sacarina (SugarTwin, Sweet’N Low), y la sucralosa (Splenda), los alcoholes de azúcar como el sorbitol y el xilitol y los químicos con base de plantas como la estevia (Pure Via, Truvia).

De acuerdo con un estudio en 2017 en la revista científica Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, el uso de estos substitutos de azúcar se incrementó en un 200% entre 1999 y 2012 y alrededor del 41% de los estadounidenses ahora los consumen regularmente.

Algunos estudios sugieren que los compuestos se están volviendo tan comunes que las personas podrían consumirlos sin darse cuenta. Por ejemplo, otro estudio de 2017 en la revista American Journal of Clinical Nutrition, detectó rastros de endulzantes bajos en calorías hasta en la orina de personas que dijeron que nunca los habían consumido.

“Estos compuestos solían estar únicamente en las bebidas,” dice Allison Sylvetsky Meni, una científica de nutrición y ejercicio en George Washington University y autora principal del estudio. “Ahora están en todo desde el yogurt hasta la ensalada y las salsas. Hasta las almendras de cacao tienen endulzantes bajos en calorías. Aparecen en muchos lugares que no esperarías.”