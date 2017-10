¿A Aarón Díaz no le importa Kate del Castillo?

El actor fue cuestionado sobre los escándalos que involucran a su exesposa

Luego de estar varios años alejado de los reflectores mexicanos, el escultural actor Aarón Díaz asistió a un evento en la CDMX para presentar su fragancia, de la cual está siendo imagen. En exclusiva para Diario BASTA!, explicó que le tiene sin cuidado lo que pasa en la vida de su expareja Kate del Castillo.

“Yo no hablo de política, ni de cosas que pasaron hace casi una década, si en su momento no lo hice, entonces… No es el momento para hacerlo ahora. Realmente ya casi pasó una década de eso (de estar con Kate), la verdad no hay nada que hablar de ahí, es una década en la que ya no estamos juntos, ya pasó, no hay nada que hablar. Yo menos, que voy a comentar, nada, no me preocupa lo que le pase a Kate”, comentó.

El actor aseguró que está llevando una vida feliz y sin preocupaciones al lado de su esposa y sus dos hijas.

“Mientras menos sé, más tranquilo estoy, la verdad es que yo estoy en otra atmósfera y en otro estilo de vida, las noticias no las veo por que como todos sabemos, pasan puras cosas malas, entonces la verdad es que yo no me entero”, declaró Díaz.

Aarón externó que está abierto a interpretar cualquier papel en el mundo, sin embargo ahora se encuentra enfocado en hacer la promoción de la loción para la cual trabaja.

“Me encanta ser la imagen de una marca como esta, porque es fresca, es masculina, es exactamente el tipo de fragancia que a mí me gusta. La gente de la loción le puso lavanda, bergamota y romero del mediterráneo. A mí me gusta oler a sal de mar”, concluyó.

POR: Rafael Suárez