Netflix cancela ‘House of Cards’ tras acusaciones contra Kevin Spacey por acoso sexual

La serie terminará con su 6ta temporada que ya se encuentra en producción

La serie “House of Cards” ha sido cancelada tras las graves acusaciones contra la estrella del programa Kevin Spacey, reporta Variety.

El actor Anthony Rapp declaró a Buzzfeed que que sufrió de acoso sexual por parte de Spacey cuando apenas tenía 14 años.

La sexta temporada de “House of Cards” inició producción este mes en el estado de Maryland y se pretende acabar con la filmación que llegaría a la plataforma digital en el 2018.

Netflix no se ha pronunciado al respecto pero el creador de la serie aclamada, Beau Willimon, declaró que las acusaciones son “profundamente preocupantes”.

“La historia de Anthony Rapp es profundamente preocupante”, Willimon dijo a People. “Durante el tiempo que he trabajado con Kevin Spacey en ‘House of Cards’, yo no he sido testigo de ningún comportamiento inapropiado dentro o fuera del set. Con eso dicho, tomo los reportes de tal comportamiento muy seriamente y esta no es la excepción. Apoyo la valentía del Señor Rapp”.

Después de la revelación de Rapp, Spacey tomó Twitter para explicar lo sucedido y a la vez decir abiertamente que es gay.

“Sé que hay muchas historias sobre mí y que algunas fueron alimentadas por el hecho de que siempre fui reservado sobre mi vida privada. Como saben las personas que me rodean, en mi vida tuve relaciones con hombres y mujeres. Amé y tuve encuentros románticos con hombres durante toda mi vida y elegí vivir ahora como un hombre homosexual. Quiero lidiar con esto honestamente y eso comienza con examinar mi propio comportamiento“, escribió.