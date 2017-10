Inquilinos disfrazados piden a senador Peralta apoye proyectos pro vivienda

Manifestantes piden a Conferencia Demócrata Independiente comprometa su respaldo en la Legislatura

NUEVA YORK.- Medio centenar de inquilinos junto a activistas comunitarios y defensores legales hicieron una manifestación este martes ante las oficinas del senador estatal José Peralta para exigir que abogue por la aprobación de varios proyectos de ley que favorecen la vivienda asequible y que están estancados en la Legislatura Estatal.

Muy a tono con la celebración de Halloween, los inquilinos estuvieron disfrazados, “pero no para ocultar la realidad, sino para expresar el drama y la grave crisis que atraviesan”, dijo la activista Lorena López.

López, una promotora comunitaria miembro de la organización Catholic Migration Services dijo que “demandan acciones concretas y menos palabras por parte del senador Peralta”.

La activista dijo que el senador Peralta en su plataforma de campaña como demócrata se identificó y dijo que patrocinaría esos proyectos, pero en la práctica no ha sido así.

“Queremos que ahora que él y todos los legisladores que integra la Conferencia Demócrata Independiente (IDC) patrocinen estas leyes. No estamos en contra de nadie. Lo que aspiramos es que de las palabras, se pase a los hechos”, agregó López.

“Proteger a los inquilinos es una de mis principales prioridades, como siempre lo ha sido, y cualquiera que no crea o sepa eso, está mal informado”, dijo a su vez Peralta través de una declaración escrita.

De acuerdo a los manifestantes, al menos 3 proyectos de ley para fortalecer y mejorar las normas a favor de los inquilinos, fueron presentados a la Legislatura Estatal y no han recibido la atención de los legisladores.

“Es hora de que todos nosotros trabajemos juntos, detengamos los juegos políticos y luchamos para proteger a los neoyorquinos trabajadores. Co-patrociné muchas piezas de legislación para proteger a los inquilinos, incluidos los proyectos de ley del Senado S.6527, S. 1593 y S.3482”, agregó el senador.

Los proyectos de ley estancados son: El S.3482 que derogaría el control de los apartamentos vacantes; el S.6527 que reformaría la norma de alquileres preferenciales y el S.1593 que derogaría el bono de vacantes.

Los inquilinos solicitaron al senador Peralta que haga de estos proyectos, las principales prioridades de la IDC y que impulse que el resto de sus colegas de la conferencia patrocinen la legislación y a la vez obtenga el compromiso de Jeff Klein, el líder del IDC para llevar los proyectos de ley al a debate al comienzo de la sesión legislativa de 2018.

Los manifestantes entregaron durante la manifestación, cientos de postales de electores del distrito 13 del senado estatal, que representa Peralta, para instar al legislador a respaldar los proyectos de ley mencionados.

Durante años, la legislación pro-inquilino ha sido bloqueada por el Senado Estatal de Nueva York, que ahora está controlado por los republicanos con el apoyo de la Conferencia Democrática Independiente (IDC). Según los manifestantes, sólo este año, importantes grupos del sector inmobiliario y dueños de propiedades hicieron donaciones por $ 93,500 a los comités de campaña de IDC.

La manifestación fue promovida por la Real Reform Coalition, conformada por Woodside on the Move, Chhaya CDC, Catholic Migration Services, Residentes de LeFrak City, Met Council on Housing, Community Development Project y Urban Justice Center.