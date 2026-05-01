Tragedia escolar: niño muere arrollado por bus al comenzar el día en Nueva York

Un autobús escolar atropelló mortalmente a un niño de 9 años cuando se dirigía a clases esta mañana en Brooklyn (NYC).

El autobús circulaba por el vecindario Williamsburg alrededor de las 8:15 a.m. cuando el conductor realizó un giro a la izquierda desde Lee Av hacia Lorimer St, golpeando al niño en el momento en que intentaba cruzar la calle, indicaron las autoridades.

Los paramédicos trasladaron de urgencia al alumno al Hospital Woodhull, donde falleció. El nombre del menor no fue revelado de inmediato, mientras la policía trabajaba para localizar a sus familiares, indicó Daily News.

En un primer momento, el conductor de 49 años continuó su marcha, pero regresó rápidamente al lugar después de que alguien le hiciera señas para detenerlo y le advirtiera que había atropellado a una persona. No se informó de inmediato si había niños a bordo del autobús escolar en el momento en que ocurrió el accidente. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales.

En febrero sucedió una tragedia similar también en Brooklyn, cuando Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, fue fatalmente arrollada cerca de su casa por un bus escolar cuyo conductor siguió de largo. Ese atropello fue captado en video; se recomienda prudencia al observar las dramáticas imágenes.

En 2025 una joven de 24 años falleció cuando el auto Mercedes-Benz en el que viajaba chocó contra un autobús escolar en Brooklyn. En 2024 un niño estudiante de jardín de infantes y su madre murieron cuando fueron atropellados por un minibús escolar mientras caminaban para llegar a clases en Mamaroneck, condado Westchester de Nueva York.

Igualmente en 2024 una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús del que se acababa de bajar al salir de clases en el condado Rockland. A fines de enero un niño de 8 años también fue fatalmente arrollado por un autobús en ese mismo condado. Dos días después tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey.

En otro caso similar, en noviembre de 2023 una abuela dominicana murió atropellada por un bus escolar tras dejar a sus tres nietas en clases en Queens (NYC). En septiembre de ese año dos maestras murieron y decenas de estudiantes resultaron heridos cuando el autobús chárter en el que viajaban desde Long Island a Pensilvania se salió de la Interestatal 84 y se estrelló contra un terraplén en la ciudad Wawayanda, 75 millas al noroeste de NYC. Ese volcamiento causó más lesiones y muertes que cualquier otro accidente de tráfico en Nueva York en la última década, según un análisis de datos de transporte estatal del Times Union.

Pocos días después un ciclista latino de 44 años murió luego de que un conductor de autobús escolar lo atropellara en Borough Park, Brooklyn (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.