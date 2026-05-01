Trump afirma al Congreso que ya “terminó” guerra con Irán

En medio de la presión en el Congreso por limitar su poder de guerra, el presidente Donald Trump envió una carta a legisladores donde afirma que la guerra contra Irán había “terminado”, aunque su gobierno mantiene un despliegue militar importante en la región y no hay un acuerdo de paz reconocido por los iraníes.

En su misiva, el mandatario republicano afirma que, debido al alto el fuego, su gobierno no necesita autorización del Congreso para operaciones militares en Irán.

“El 7 de abril de 2026, ordené un alto el fuego de dos semanas. El alto el fuego se ha extendido desde entonces”, dice Trump. “No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”.

Sobre las operaciones militares que continúan por parte del Departamento de Defensa, llamado Departamento de Guerra por el gobierno de Trump, el mandatario afirma que son para evitar acciones contra sus aliados.

“El Departamento de Guerra continúa actualizando su despliegue de fuerzas en el área de operaciones en determinados países, según sea necesario y apropiado, para hacer frente a las amenazas de Irán y sus aliados, y para proteger a Estados Unidos y a sus aliados y socios”, afirma parte de la carta.

Trump defendió su derecho a dirigir al Ejército de EE.UU., en medio de una presión de congresistas –la mayoría demócratas– para limitar sus poderes de guerra.

“He dirigido y seguiré dirigiendo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de conformidad con mis responsabilidades y en virtud de mi autoridad constitucional para dirigir las relaciones exteriores de Estados Unidos como Comandante en Jefe y Jefe del Ejecutivo”, defendió.

En conferencia improvisada en la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que no había buscado autorización del Congreso, porque ningún otro presidente lo había solicitado.

“Lo consideran totalmente inconstitucional, pero siempre estamos en contacto con el Congreso, aunque nadie lo había solicitado antes. Nadie lo había pedido antes. Nunca se había utilizado. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, expresó.

La carta enviada por Trump a Senado y a la Cámara, ocurrió luego de que se cumpliera un plazo de 60 días sobre acciones militares no autorizadas por el Congreso, lo que justificó una nueva resolución limitando el poder del presidente, aunque no fue aprobada.

Además de críticas entre congresistas, el presidente Trump registra poco respaldo entre ciudadanos por las operaciones en Irán, según confirma otra reciente encuesta del Washington Post-ABC-Ipsos, que indica que el 61% de los estadounidenses afirma que el uso de la fuerza militar contra Irán fue un error, mientras que menos del 20% cree que las acciones de EE.UU. en Irán han sido exitosas.

¿Se violan los Poderes de Guerra?

Apenas el jueves, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana), señaló que no había “una guerra contra Irán”, mientras en el Senado los republicanos bloquearon nuevamente una Resolución sobre Poderes de Guerra.

Ese proyecto fue presentado por el senador Adam Schiff (California), el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), y otros demócratas, luego de 60 días de la Operación Furia Épica.

En el pleno, Schiff destacó la importancia del plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra, la cual marca que el presidente en turno debe retirar las Fuerzas Armadas de un conflicto militar si no el Congreso no autoriza las operaciones.

“Incluso si se acepta la premisa de que la guerra de Trump en Irán respondía a una amenaza inminente, lo cual ciertamente no acepto, según la Ley de Poderes de Guerra, no tiene autoridad para prolongar esta guerra más allá de 60 días”, acusó Sciff. “Si bien mi resolución contó con cierto apoyo bipartidista, no fue suficiente para su aprobación. Por lo tanto, la guerra se prolongará en violación de la ley y la Constitución”.

Schumer expuso el esfuerzo de sus colegas demócratas, mientras los republicanos rechazaron en forma insistente en bloquear resoluciones similares y agregó que el conflicto con Irán provocó el incremento de precios.

“Durante 60 días se han disparado los precios de todo, desde la gasolina hasta los alimentos. Durante 60 días, Trump ha puesto en peligro la vida de nuestros valientes militares”, dijo Schumer. “Ahora, en el día que los republicanos admiten que marca un punto de inflexión en la autoridad del Congreso sobre las hostilidades militares, los senadores republicanos se niegan a enfrentarse a Trump y su guerra ilegal”.

El senador Tim Kaine (Virginia), quien ha liderado otras resoluciones sobre Venezuela, acusó a los republicanos que no votaron a favor de la resolución sobre Irán de “eludir” su responsabilidad como congresistas.

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