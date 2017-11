Lady Gaga y Christian Carino han anunciado su compromiso

Christian espera la pronta recuperación de su prometida para llevarla al altar

Foto: The Grosby Group

Lady Gaga está comprometida con el agente de artistas Christian Carino. Aunque el compromiso parece ser oficial la pareja no ha querido darle una fecha al posible enlace debido al estado de salud de la cantante. Razón por la cual ella ha decidido retirarse de la música, por lo menos durante su proceso de recuperación.

La cantante confesó que padece fibromalgia, un trastorno que se caracteriza por un dolor muscular crónico, acompañado de múltiples síntomas, entre ellos fatiga, vómitos y dolores de cabeza.

Gaga reveló su padecimiento a través de su documental “Gaga: Five Foot Two” que se estrenó en Netflix el pasado mes de septiembre. A raíz de esta enfermedad la cantautora ha decidio “reflexionar sobre su carrera” y “hacer un proceso de sanación“. Por esta razón su retiro del mundo de la música ha pasado a ser indefinido. “Quiero hacer una pausa, y no sé por cuánto tiempo”.

Pese a todo lo anterior, fuentes allegadas a la pareja aseguran que el matrimonio entre la platinada rubia y Christian Carino podría llevarse a cabo a finales de 2018. Pero, nuevamente, esto no ha sido confirmado por la pareja.

Cabe mencionar que Lady Gaga estuvo comprometida con el actor Taylor Kinney. Su romance duró poco más de cinco años y llegó a su final el pasado julio de 2016.