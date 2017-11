Encuentran restos de predador volador que cazaba dinosaurios

Descubren en la #Patagonia argentina una nueva especie de reptil volador. Se ha encontrado un cráneo bien conservado de un ejemplar de #pterosaurio, un grupo ya extinguido que vivió en el #JurásicoInferior, le han bautizado como 'Allkauren koi'. Tenéis la noticia al completo en el siguiente link: http://bit.ly/2cbvKke (Imagen: Gabriel Lío) #reptilvolador

A post shared by El Mundo (@elmundo_es) on Aug 30, 2016 at 10:28am PDT