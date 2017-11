Los terroristas no nos cambiarán

Lo que ocurrió esta semana es un típico acto de terrorismo, pero no funcionó. El objetivo de los terroristas es cambiarnos, crear desesperanza y convertirnos en los cobardes seres amenazantes que son. Por nuestra parte, los neoyorquinos hemos mostrado que no vamos a cambiar. No cejaremos. Somos más fuertes que el terror.

Más que nada, estamos unidos.

Esto es importante. Nuestra unidad no sólo nos ayudó a atravesar momentos similares en el pasado. También nos ha ayudado a frustrar casi dos docenas de ataques terroristas desde el 11 de septiembre de 2001. Nuestra seguridad se la debemos a los valientes hombres y mujeres del NYPD, así como a nuestros colaboradores en las fuerzas de orden público y a los 8.5 millones de neoyorquinos.

Cada uno de nosotros es importante. Otros incidentes fueron evitados por la acción de neoyorquinos que dieron un paso al frente y dijeron algo. En esta ciudad de inmigrantes por excelencia, eso incluye a gente de todas las comunidades, gente que habla diversos idiomas y tiene creencias diversas, gente con y sin documentos. Significa todos.

Esto no debe representar una carga para nadie. Sólo quiero recordarles el poder que ustedes tienen. Lo que ustedes hacen es importante. Ustedes pueden salvar vidas diciendo algo cuando ven algo. También pueden cambiar las mentes de otros promoviendo nuestra unión. Gente de todo el mundo nos está mirando. Estas personas están buscando una cura, algo que funcione. Necesitan saber que hay una mejor manera de hacer las cosas.

No somos perfectos, pero somos un faro de esperanza para el mundo porque este es un lugar donde hemos encontrado una manera de vivir juntos. Lo que ocurre aquí importa porque el mundo nos ve como ejemplo de un lugar donde la humanidad está haciendo las cosas bien. Ustedes lo ven cada día en el metro, 6 millones de personas de todos los orígenes viajando juntas en relativa armonía.

Un acto de terror no cambiará eso, y no nos cambiará a nosotros.

(Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York)