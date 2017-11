De Blasio asegura que si es reelecto seguirá lucha contra Trump

Durante una junta editorial en El Diario el Alcalde reiteró su compromiso con la defensa de los inmigrantes de la Gran Manzana

El próximo martes los neoyorquinos decidirán si reeligen al alcalde Bill de Blasio para un segundo período manejando las riendas de la Gran Manzana, y el mandatario tiene claro que de ganar seguirá enfocado en enfrentar las medidas del presidente Donald Trump.

“Un rol fuerte y vigoroso retando a Trump, es algo en lo que voy a enfocarme si la gente me elige para un segundo término”, aseguró el Alcalde, durante una junta editorial en El Diario, en la cual invitó a los votantes a hacerse sentir en las urnas, y reiteró que seguirá siendo un aliado de la comunidad inmigrante. “Voten de acuerdo a su propio interés, pero miren el progreso que hemos hecho y al mismo tiempo enviemos un mensaje poderoso a Washington de que no aceptamos las políticas de Trump”, dijo De Blasio.

El mandatario dio su palabra de que no cesará en su defensa de Nueva York como ‘ciudad santuario’.“Yo soy uno de los oponentes número uno de Trump. La Ciudad lo ha retado en cada terreno y no vamos a ceder ante amenazas de fondos”, enfatizó el demócrata. “Somos uno de los grandes ejemplos en este país de levantarnos contra Trump de manera efectiva y si no les gusta lo que Trump está haciendo en Washington, este es el mejor ejemplo: tienen que salir y votar”.

El Alcalde advirtió que además de la lucha por la vivienda asequible, la extensión del pre-escolar universal y la reducción del crimen en la Gran Manzana, que presume como sus caballitos de batalla, no cambiará su postura en la defensa de los indocumentados.

“Creo que tenemos que recobrar el significado de todas las políticas que tenemos. Honestamente creo que el ala derecha está pervirtiendo las ciudades santuario de manera injusta”, recalcó el Alcalde. “Tenemos que hablar de ciudades unificadas respetuosas e inclusivas”.

A pesar del apoyo a los inmigrantes, De Blasio comentó que sigue considerando ampliar la lista de 170 delitos serios, analizando si es necesario agregar algunas faltas, como ofensas sexuales, en los que si un indocumentado incurre, Nueva York sí colaboraría con ‘La Migra’, pero aclaró que son muy pocos quienes tienen de qué preocuparse.

“Nosotros tenemos medio millón de personas indocumentadas viviendo en Nueva York. Son nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros amigos, y la vasta mayoría de ellos no se ha involucrado de manera negativa contra las autoridades, punto”, recalcó el Alcalde. “La gente que ha cometido crímenes incluidos en la lista actual de 170 delitos serios podría ser tan mínimo como apenas docenas de personas en un año. Es una cifra muy pequeña”.

Y sobre los señalamientos que ha recibido por parte de algunos de sus contendores, como la actual asambleísta estatal republicana Nicole Malliotakis, quien asegura que proteger abiertamente a todos los indocumentados por igual pone en riesgo la seguridad de la ciudad, De Blasio reafirmó que como un sitio ‘santuario’, Nueva York ha dado ejemplo a todo el país.

“Somos la ciudad más segura de Estados Unidos, tenemos una economía con la mayor cantidad de fuentes de empleo que hayamos tenido jamás en la historia, (…) nuestra fortaleza se debe a los inmigrantes. Es una lección que la nación tiene que ver y necesitamos sentirnos orgullosos de eso”, dijo el Alcalde. “La discusión sobre las ciudades santuario, como ha sido presentada por el ala derecha y por Trump, intenta solamente demonizarnos. Trump necesitas puntos de consistencia”.