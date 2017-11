‘Oedipus El Rey: Un latino que reta su suerte

El dramaturgo Luis Alfaro trae a The Public Theater 'Oedipus El Rey', una obra en la que reconstruye la tragedia griega 'Edipo Rey' con historias latinas y la violencia en las calles de Los Ángeles.

Al dramaturgo Luis Alfaro le preocupa el alto índice de latinos en las cárceles del país y más aún el hecho de que una gran mayoría sea reincidente en sus delitos. Hechos reales, sumado a su prolífica imaginación, lo llevaron a crear un guión con el que cuestiona el sistema penitenciario y reinventa, además, una célebre tragedia griega.

Se trata de ‘Oedipus El Rey’, una pieza en la que el escritor y poeta explora la adversa cotidianidad de los latinos ligados a las pandillas con un reparto completamente hispano y diálogos en ‘spanglish’. La obra, basada en el libro de Sófocles ‘Edipo Rey’ y que mantiene la parte clave en la historia original: un hombre predestinado a matar a su padre y a casarse con su propia madre, tiene funciones en The Public Theater, fuera del circuito de Broadway, hasta el 3 de diciembre.

“Esta versión tiene muchos elementos del libro original, adaptados a nuestra cultura latina. Incluso los nombres han sido cambiados muy sutilmente. Es una tragedia pero también es una historia de amor”, comenta sobre la pieza el escritor y activista que creció en un barrio latino de Los Ángeles y que se identifica como chicano.

Alfaro, ganador del prestigioso reconocimiento que lo nombró ‘Genio’, por parte de la Fundación MacArthur, mezcla sexo y violencia en esta propuesta escénica ambientada en las calles de Los Ángeles. El escritor cuenta que entrar en contacto con el programa Homeboy Industries, que provee orientación y entrenamiento a expresidiarios, a fin de ayudarlos a reinsertarse en la sociedad, le permitió adentrarse en la realidad que retrata la obra.

“A través de ese programa descubrí historias muy fuertes y de ahí surgió la inspiración para ‘Oedipus’. Comencé a preguntarme por qué hay tantos latinos en las cárceles, qué factores influyen para que regresen una y otra vez a los presidios y qué hace el sistema penitenciario por ellos. También me puse a pensar en el rol del destino y de las propias decisiones. El destino es un elemento clave en la tragedia de ‘Edipo Rey’ y sigue siéndolo en esta narración”, explica Alfaro sobre la obra dirigida por Chay Yew.

‘Oedipus El Rey’ cuenta con un reparto compuesto por Juan Castaño, como ‘Oedipus’, Sandra Delgado, como ‘Jocasta’, Julio Monge, en el rol de ‘Tiresia’ y Joel Pérez como ‘Creon’. El elenco se completa con Brian Quijada, Reza Salazar y Juan Francisco Villa como ‘Laius’. Alfaro asegura además que trabajar con un equipo latino era tan esencial para él, como las propias historias.

“Me alegra mucho presentar esta obra en The Public Theater y de tener el lujo de contar con un magnífico grupo de actores. También me satisface el hecho de que The Public Theater hizo posible mi deseo de que todas las personas que participaran en este proyecto, incluso las que están tras bastidores, fueran hispanas. Es necesario seguir contando nuestras historias (nadie lo hará por nosotros) y de fortalecer nuestra una voz en el teatro, de crear más oportunidades para los hispanos”, agrega.

‘Edipo Rey’, no es la primera tragedia griega que Alfaro reconstruye sobre las tablas. Sus creaciones incluyen ‘Electricidad’, una adaptación de ‘Electra’, del libro de Sófocles y ‘Mojada: Una Medea en Los Ángeles, basada en ‘Medea’ de Eurípides.

“Me apasionan las tragedias griegas y me parece sorprendente y triste a la vez, encontrar en nuestra comunidad latina personas con historias muy similares a las de muchos de los personajes en la mitología griega, en muchos casos sólo cambia el contexto”, concluye

En detalle

Qué: Obra ‘Oedipus El Rey’

Dónde: The Public Theater, 425 Lafayette Street

Cuándo: De martes a domingo y hasta el 3 de diciembre

Información: http://www.publictheater.org