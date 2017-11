Festejó como Messi pero causó la ira de los aficionados rivales

Polémica en la Ligue 1 por la celebración del internacional francés Nabil Fekir quitándose la camiseta y mostrándola a la afición rival

PARÍS, Francia – La celebración de un gol de Nabil Fekir, quien anoche emuló al argentino Lionel Messi al festejar el quinto tanto del Lyon quitándose la camiseta y enseñándola a los hinchas del Saint-Étienne, ha generado hoy polémica en Francia por las consecuencias de ese desafiante gesto.

Fekir, de 24 años, despertó la ira de los hinchas del acérrimo rival de su equipo al imitar el gesto de Messi el pasado abril en el estadio Santiago Bernabéu, donde celebró el gol que dio el triunfo al Barcelona ante el Real Madrid despojándose de la camiseta y mostrándola en alto a los seguidores madridistas.

Inmediatamente después de la celebración, en el minuto 85, los aficionados del Saint-Étienne invadieron el campo airados por ese gesto.

Muchos se cuestionan si la actitud de talentoso internacional francés fue premeditada y los reproches no se hicieron demorar.

El entrenador del Lyon, Bruno Genesio, condenó el gesto de su pupilo y le alertó de la necesidad de “ser modesto“.

“Tiene todo el derecho a celebrar, porque era algo histórico, sobre todo aquí. Pero no de esa manera“, lamentó al término del encuentro liguero en el que su equipo se impuso por 0-5.

El entrenador del Saint-Étienne, el español Óscar García Junyent, se unió a las críticas.

“Con un 0-5 en el marcador, no hacía falta hacer ese tipo de conmemoración“, dijo.

Ese abultado marcador es el mayor registrado en la larga historia de derbis entre el Lyon y el Saint-Étienne, dos clubes vecinos.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, opinó hoy mismo sobre el incidente, que implica a un jugador al que ha llamado con regularidad a “Les Bleus“.

“Conozco bien a Fekir. No es alguien calculador, que haga cosas así de forma premeditada. Quiso celebrarlo así. Le salió instintivamente”, terció Deschamps, quien, no obstante, asumió que el gesto no fue apropiado.

El estadio en el que Fekir osó imitar a Messi y a Cristiano Ronaldo -el madridista también se quitó la camiseta y la enseñó a la hinchada del Barcelona- es el Geoffroy-Guichard, conocido como “Le Chaudron Vert” (“la caldera verde”) por la fogosidad de los aficionados.

Un día después de la invasión del campo, que forzó a suspender el encuentro varios minutos, la polémica colea.

El Consejo Nacional de Ética (CNE) de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció hoy que pedirá a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa que actúe contra el mensaje que los ultras del Saint-Étienne, en un mosaico que rezaba: “Nada de cine, esta tarde lo que tenemos es odio“.