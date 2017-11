Trump sobre Corea del Norte: “La paciencia estratégica terminó”

“Los norcoreanos son grandes personas bajo un régimen represivo, espero que todo se solucione y que todo mejore tanto para ellos como para el mundo”, expresó el mandatario. “Espero que (Kim Jong-un) termine pagando su precio”.

Semanas antes de su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump había endurecido su postura contra Pyongyang, pero en la ONU, frente a líderes de todo el mundo, fue enfático.

“Estados Unidos tiene una gran paciencia y esto no termina… no tendremos opción de destruir a Corea del Norte“, expresó el presidente Trump al criticar la política de Jong-un. “El ‘Hombre cohete’ tiene una tendencia suicida… espero que esto no sea necesario (atacar la nación)”.

Corea del Norte está preparando un nuevo misil intercontinental que podría alcanzar territorio de EEUU, confirmaron funcionarios estadounidenses a CNN.

La visita de 12 días del presidente Trump en Asia comenzó en Japón, pero continuará en China, Corea del Sur, Vietman, Filipina y una parada en Hawaii.