El 11 de noviembre se lanzan las ofertas Pre-Viernes Negro de Sam’s Club

Sam’s Club es uno de los primeros minoristas en anunciar sus ventas Pre-Viernes Negro, con un día de ofertas para los socios el sábado 11 de noviembre. Tenemos un consejo sobre las ofertas de Sam’s Club de bestblackfriday.com, uno de los sitios que frecuentamos dedicados al viernes después del Día de Acción de Gracias, conocido como Black Friday.

Para su venta de un solo día, Sam’s Club parece concentrarse en los televisores más grandes. Entre las principales ofertas se encuentran una tele inteligente Vizio de 70 pulgadas a $878 dólares y televisores de 75 pulgadas de LG y Samsung con descuento.

Las ofertas Pre-Viernes Negro de Sam’s Club comienzan el 11 de noviembre, a las 12:01 a.m. ET para ventas por Internet y a las 7:00 a.m. en sus tiendas físicas.

Esta es nuestra evaluación de las ofertas de televisores que encontrarás en el día de ofertas de Sam’s Club.

TV inteligente 4K Samsung UN58MU6070 de 58 pulgadas (junto con una barra de sonido Samsung HW-M360)

El anuncio no tiene precio, solo indica que puedes ahorrar $300 dólares comprando el paquete combinado. Actualmente, este televisor tiene un precio de $800 dólares en Sam’s Club; en Walmart cuesta unos $300 más. La barra de sonido, en general, cuesta alrededor de $150. No probamos este aparato, pero los televisores 4K de Samsung tuvieron, en general, buenas calificaciones en nuestras calificaciones de TV. Tampoco probamos la barra de sonido, pero podría ser la misma que vimos en el anuncio filtrado del Viernes Negro de Kohl’s.

TV inteligente 4K UHD Samsung UN75MU800DFXZA de 75 pulgadas

No tiene precio, el anuncio solo dice que puedes ahorrar $500 dólares respecto del precio habitual del televisor. Esta oferta especial para compras por Internet incluye un crédito de Google Play por $50. Probamos el televisor Samsung UN75MU800D y funcionó muy bien, con una excelente calidad de imágenes HD, buen desempeño en UHD y sonido. Actualmente, su precio es de alrededor de $2,280 dólares en Sam’s Club.

TV inteligente 4K Vizio E70-E de 70 pulgadas, $598 dólares

En el anuncio del Pre-Viernes Negro de Sam’s Club lo llaman el “E-70E”, pero creemos que es el modelo Vizio E70-E3 que tiene un precio habitual de, aproximadamente, $1,300 dólares. No probamos este televisor, pero sí evaluamos el Vizio E75-E3 de 75 pulgadas. Ese modelo tuvo una excelente calidad de imagen de alta definición y un muy buen desempeño en UHD, aunque la experiencia de HDR no fue tan buena. BJ’s vende esta tele por $1,250 dólares, mientras que Walmart y Best Buy tienen este modelo por alrededor de $1,300, de modo que un precio de $598 sería una gran oferta.

TV inteligente 4K Vizio E55-E de 55 pulgadas, $398 dólares

No estamos seguros de qué televisor se trata, pero podría ser el Vizio E55-E2 que cuesta $480 en BJ’s y alrededor de $530 en Best Buy y Walmart. Probamos el Vizio E55-E2, que ofrece una excelente calidad de imagen HD y un buen desempeño en UHD. El E55-E2 usa el sistema de SmartCast smart TVbasado en el Google Chromecast, que permite transferir contenido a la tele desde dispositivos móviles compatibles.

TV inteligente de 1080p Vizio D39F-E1 de 39 pulgadas, $239 dólares

Normalmente, este televisor tiene un precio de alrededor de $300 en diferentes tiendas, de modo que ahorrarás aproximadamente $60. Al igual que otros modelos de la serie D, tiene el sistema de televisor inteligente VIA más antiguo de Vizio, en lugar de SmartCast.

TV inteligente 4K UHD LG 75UJ657A de 75 pulgadas

Nuevamente, no se menciona el precio que ofrece el club para este modelo, solo promete un ahorro de $250. Esta tele de 75 pulgadas se consigue en Costco a $1,750 dólares. CR no ha evaluado este televisor.

Ahorros en barras de sonido

Sam’s Club también ofrece un sistema de barra de sonido Vizio 5.1 con subwoofer y altavoces posteriores inalámbricos por $150, más barato que el precio normal de $200. Creemos que es el Vizio SB3651-E6 que cuesta $200 en Sam’s Club y algo más en otras tiendas.

Continuaremos investigando las ofertas en TV para el Viernes Negro y las fiestas, de modo que está atento a las novedades.