Madre critica burocracia para denunciar caso de ‘bullying’ en El Bronx

Dominicana reclama que su hijo adolescente fue víctima de una brutal paliza en las inmediaciones de su escuela, pero denunciar el caso implicó enfrentarse a un muro de dificultades

Una madre dominicana residente en El Bronx, quien declinó ser identificada por temor a represalias, denunció que su hijo de 16 años fue víctima de una salvaje paliza como parte de un caso de acoso (‘bullying’), registrado en las inmediaciones de la escuela Bronx Design and Construction Academy.

La institución, en el sector de Mott Haven, fue clasificada como una de las más “inseguras” de la ciudad en la encuesta 2016-17 del Departamento de Educación de la Cuidad (DOE). El 98% de los maestros dijeron no sentirse seguros y el 95% de los estudiantes expresaron que el ‘bullying’ es un problema importante y frecuente.

La mujer aseguró que desde el 25 de octubre, cuando ocurrió el incidente, ella y su familia se han enfrentado a un muro de burocracia y desidia por parte de los funcionarios de la escuela y oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), primero al denunciar la brutal golpiza consumada por un grupo de cinco adolescentes y luego para demandar la suspensión de los presuntos agresores.

La madre tendrá una reunión con las autoridades el 14 de noviembre. Hasta entonces se discutirá acerca de la seguridad para su hijo, quien dejó de asistir a la escuela por temor a ser agredido nuevamente. La familia solicitó educación en casa (una petición en trámite), en lo que se define si los presuntos agresores serán suspendidos o si la víctima será transferida a una nueva institución escolar.

La madre dijo que inicialmente recibió la llamada de los funcionarios de la escuela para advertirle que su hijo había estado involucrado en una pelea, por lo que debía presentarse de inmediato en la institución, ubicada en la intersección de la avenida Morris y la calle 153.

“Resultó que no era una pelea simple. Mi hijo tenía heridas en rostro y cabeza y magullones en todo el cuerpo. Lo tiraron al piso y le patearon en costillas y espalda. Él está vivo porque Dios es grande”, dijo la madre. “Lo rodearon cinco estudiantes de entre 18 y 19 años, tres de ellos le dieron golpes y los otros dos impidieron que los demás jovencitos se metieran a defender a mi hijo”.

El estudiante de noveno grado fue llevado por su madre a la sala de emergencia del Hospital Jacobi para ser tratado por vomito persistente, dolor de cabeza, mareo y visión borrosa, como resultado de la paliza.

De ‘bullying’ a ‘cyberbullying’

Pero la verdadera pesadilla comenzó días después cuando la madre descubrió varios videos de la golpiza a su hijo difundidos por los presuntos agresores en redes sociales, algunos hasta con 26,000 vistas, según su reclamo. En uno de los videos se observa como uno de los presuntos atacantes escupe al rostro de la víctima.

“Cuando yo vi esos videos sentí que me moría”, expresó la madre. “Mi hijo inicia sesión en sus redes sociales desde mi teléfono, esa es la regla en casa. Yo vigilo lo que publica y con quienes habla, por eso me di cuenta de los videos. Uno de los adolescentes que atacó a mi hijo le escribió incitándolo a pelear”.

La madre precisó que su hijo no había sido víctima de acoso escolar hasta unas semanas atrás. Otros estudiantes también serían víctimas de ‘bullying’ por parte de los mismos agresores, según la mujer.

“Otras madres no quieren hablar, pero yo sí. No voy a descansar hasta que mi hijo esté seguro. Mi hijo sigue siendo amenazado en redes sociales, temo por su vida, yo misma me siento amenazada. Esos ‘bullies’ no tienen límites, no respetan nada”, agregó.

Reportar el caso fue un calvario

La madre sostiene que intentó reportar el ‘cyberbullying’ a los funcionarios de la escuela, pero la respuesta fue un “muro de apatía”. Además, conseguir el reporte policial en el cuartel 40 también implicó lidiar con una “montaña de burocracia”, pues los oficiales presuntamente no mostraron demasiado interés en el caso.

Sin embargo, la Uniformada sí realizó un informe del incidente con fecha 26 de octubre, en el que describe el delito como agresión en tercer grado. La Policía también expidió un reporte de acoso fechado el 2 de noviembre. La madre busca obtener una orden de protección y documentar su petición para que los presuntos agresores sean suspendidos de la escuela. La Policía dijo que el caso está bajo investigación.

Entre tanto, el DOE destacó que el incidente no ocurrió dentro de la institución. El reporte escolar señala que la agresión se suscitó en la esquina de la calle 149 y la avenida Morris.

“Las escuelas deben proporcionar entornos seguros, de apoyo e inclusivos para todos los estudiantes. Contamos con protocolos robustos para garantizar que las escuelas informen, investiguen y aborden incidentes de intimidación”, dijo Miranda Barbot, portavoz del DOE.

En su afán por reducir los casos ‘bullying’ en las escuelas públicas, la ciudad ha invertido $8 millones en nuevas iniciativas, incluyendo un portal de información para los padres, capacitación en salud mental, talleres comunitarios, mayor seguridad y la expansión de clubes para estudiantes.

Escuelas peligrosas: