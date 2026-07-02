Bank of America cerrará todas sus sucursales el 3 de julio: esta es la razón

Bank of America, junto con la mayoría de las instituciones financieras en Estados Unidos, cerrará sus sucursales el viernes 3 de julio debido a la conmemoración del Día de la Independencia, de acuerdo con el calendario de días festivos de la Reserva Federal (Fed).

El cierre se debe a que el 4 de julio cae en sábado, por lo que el feriado federal se observa oficialmente el viernes 3 de julio, conforme a las reglas establecidas para la conmemoración de días festivos en el país.

¿Qué bancos cierran el 3 de julio?

Las instituciones que suspenderán operaciones presenciales incluyen Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander, BBVA y Brújula, además de numerosos bancos nacionales y regionales.

Durante el cierre de sucursales, los clientes podrán continuar utilizando servicios de banca en línea, banca móvil y cajeros automáticos, que seguirán operando con normalidad.

Sin embargo, los pagos y transferencias programadas para el feriado federal podrían no procesarse hasta el siguiente día hábil, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus operaciones bancarias.

Las sucursales bancarias reabrirán el lunes 6 de julio ya que el sábado 4 y el domingo 5 de julio forman parte del fin de semana habitual de cierre.

¿Qué días cierra Bank of America?

En lo que va de 2026, Bank of America y otras instituciones financieras ya han cerrado operaciones por los siguientes días festivos federales en Estados Unidos:

1 de enero: Año Nuevo

19 de enero: Día de Martin Luther King Jr.

16 de febrero: Día de los Presidentes

25 de mayo: Día de los Caídos (Memorial Day)

19 de junio: Juneteenth National Independence Day

Los días festivos bancarios restantes programados para 2026 son:

3 de julio: Día de la Independencia (observado el 3 de julio por caer el 4 de julio en sábado)

7 de septiembre: Día del Trabajo

12 de octubre: Día de Colón

11 de noviembre: Día de los Veteranos

26 de noviembre: Día de Acción de Gracias

25 de diciembre: Día de Navidad

Bank of America también suspende operaciones en estas mismas fechas, al seguir el calendario de la Reserva Federal, que establece el cierre de instituciones financieras durante los 11 días festivos federales oficiales en Estados Unidos.

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