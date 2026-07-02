Mundial 2026: Partidos para hoy 2 de julio y así van las llaves de eliminación

El Mundial 2026 continúa este jueves con tres partidos más de la fase de 16avos de final con España como protagonista, además del duelo entre Portugal y Croacia.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentarán este jueves y uno de ellos disputará su último partido en Copas del Mundo.

A continuación, los partidos de hoy 2 de julio en el Mundial 2026

🏆 Mundial 2026 Dieciseisavos de Final | Partidos de hoy Partido Hora (ET) Estadio Transmisión (EE.UU.) 🇪🇸 España vs. 🇦🇹 Austria 3:00 PM SoFi Stadium FOX Network

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Fútbol de Primera Radio 🇵🇹 Portugal vs. 🇭🇷 Croacia 7:00 PM BMO Field FOX Network

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Fútbol de Primera Radio 🇨🇭 Suiza vs. 🇩🇿 Argelia 11:00 PM BC Place FOX Network

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Fútbol de Primera Radio 📅 Jornada de hoy – Dieciseisavos de final

Los tres encuentros definirán nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. España y Austria abrirán la actividad, Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos del día, mientras que Suiza y Argelia cerrarán la jornada en Vancouver.

Así van los cruces de las llaves del Mundial 2026

Fecha Partido Resultado / Estado ✅ Partidos disputados Domingo 28 de junio Sudáfrica vs Canadá 0-1 Lunes 29 de junio Brasil vs Japón 2-1 Lunes 29 de junio Alemania vs Países Bajos 1-1 (Alemania ganó 4-3 en penales) Lunes 29 de junio Rusia vs Marruecos 1-1 (Marruecos ganó 3-2 en penales) Martes 30 de junio Irlanda vs Noruega 1-2 Martes 30 de junio Francia vs Suecia 3-0 Martes 30 de junio México vs Ecuador 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs RD Congo 2-1 Miércoles 1 de julio Bélgica vs Costa de Marfil 3-2 Miércoles 1 de julio Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina 2-0 ⏳ Partidos por disputar Jueves 2 de julio España vs Austria Pendiente Jueves 2 de julio Portugal vs Croacia Pendiente Jueves 2 de julio Suiza vs Nigeria Pendiente Viernes 3 de julio Australia vs Egipto Pendiente Viernes 3 de julio Argentina vs Uruguay Pendiente Viernes 3 de julio Colombia vs Ghana Pendiente

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