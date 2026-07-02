Mundial 2026: Partidos para hoy 2 de julio y así van las llaves de eliminación

Cristiano Ronaldo y Portugal se medirán a Croacia de Luka Modric en un cerrado partido de 16avos de final

Cristiano Ronaldo lleva 2 goles en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo jugará contra su ex-compañero Luka Modric. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

El Mundial 2026 continúa este jueves con tres partidos más de la fase de 16avos de final con España como protagonista, además del duelo entre Portugal y Croacia.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentarán este jueves y uno de ellos disputará su último partido en Copas del Mundo.

A continuación, los partidos de hoy 2 de julio en el Mundial 2026

🏆 Mundial 2026

Dieciseisavos de Final | Partidos de hoy
Partido Hora (ET) Estadio Transmisión (EE.UU.)
🇪🇸 España vs. 🇦🇹 Austria 3:00 PM SoFi Stadium FOX Network
fuboTV
Telemundo
Telemundo Deportes En Vivo
FOX One
SiriusXM FC
Fútbol de Primera Radio
🇵🇹 Portugal vs. 🇭🇷 Croacia 7:00 PM BMO Field FOX Network
fuboTV
Telemundo
Telemundo Deportes En Vivo
FOX One
SiriusXM FC
Fútbol de Primera Radio
🇨🇭 Suiza vs. 🇩🇿 Argelia 11:00 PM BC Place FOX Network
fuboTV
Telemundo
Telemundo Deportes En Vivo
FOX One
SiriusXM FC
Fútbol de Primera Radio
📅 Jornada de hoy – Dieciseisavos de final
Los tres encuentros definirán nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. España y Austria abrirán la actividad, Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos del día, mientras que Suiza y Argelia cerrarán la jornada en Vancouver.

Así van los cruces de las llaves del Mundial 2026

Fecha Partido Resultado / Estado
✅ Partidos disputados
Domingo 28 de junio Sudáfrica vs Canadá 0-1
Lunes 29 de junio Brasil vs Japón 2-1
Lunes 29 de junio Alemania vs Países Bajos 1-1 (Alemania ganó 4-3 en penales)
Lunes 29 de junio Rusia vs Marruecos 1-1 (Marruecos ganó 3-2 en penales)
Martes 30 de junio Irlanda vs Noruega 1-2
Martes 30 de junio Francia vs Suecia 3-0
Martes 30 de junio México vs Ecuador 2-0
Miércoles 1 de julio Inglaterra vs RD Congo 2-1
Miércoles 1 de julio Bélgica vs Costa de Marfil 3-2
Miércoles 1 de julio Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina 2-0
⏳ Partidos por disputar
Jueves 2 de julio España vs Austria Pendiente
Jueves 2 de julio Portugal vs Croacia Pendiente
Jueves 2 de julio Suiza vs Nigeria Pendiente
Viernes 3 de julio Australia vs Egipto Pendiente
Viernes 3 de julio Argentina vs Uruguay Pendiente
Viernes 3 de julio Colombia vs Ghana Pendiente

Sigue leyendo:

Estados Unidos eliminó a Bosnia con autoridad y se medirá Bélgica en los octavos del Mundial 2026

Bélgica remonta a Senegal y espera por EE.UU. o Bosnia en octavos de final

En esta nota

Mundial 2026
Trending
Contenido Patrocinado
Trending