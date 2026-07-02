Mundial 2026: Partidos para hoy 2 de julio y así van las llaves de eliminación

El Mundial 2026 continúa este jueves con tres partidos más de la fase de 16avos de final con España como protagonista, además del duelo entre Portugal y Croacia.
Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentarán este jueves y uno de ellos disputará su último partido en Copas del Mundo.
A continuación, los partidos de hoy 2 de julio en el Mundial 2026
🏆 Mundial 2026
Dieciseisavos de Final | Partidos de hoy
|Partido
|Hora (ET)
|Estadio
|Transmisión (EE.UU.)
|🇪🇸 España vs. 🇦🇹 Austria
|3:00 PM
|SoFi Stadium
|
FOX Network
fuboTV
Telemundo
Telemundo Deportes En Vivo
FOX One
SiriusXM FC
Fútbol de Primera Radio
|🇵🇹 Portugal vs. 🇭🇷 Croacia
|7:00 PM
|BMO Field
|
FOX Network
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SiriusXM FC
Fútbol de Primera Radio
|🇨🇭 Suiza vs. 🇩🇿 Argelia
|11:00 PM
|BC Place
|
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Fútbol de Primera Radio
📅 Jornada de hoy – Dieciseisavos de final
Los tres encuentros definirán nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. España y Austria abrirán la actividad, Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos del día, mientras que Suiza y Argelia cerrarán la jornada en Vancouver.
Así van los cruces de las llaves del Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Resultado / Estado
|✅ Partidos disputados
|Domingo 28 de junio
|Sudáfrica vs Canadá
|0-1
|Lunes 29 de junio
|Brasil vs Japón
|2-1
|Lunes 29 de junio
|Alemania vs Países Bajos
|1-1 (Alemania ganó 4-3 en penales)
|Lunes 29 de junio
|Rusia vs Marruecos
|1-1 (Marruecos ganó 3-2 en penales)
|Martes 30 de junio
|Irlanda vs Noruega
|1-2
|Martes 30 de junio
|Francia vs Suecia
|3-0
|Martes 30 de junio
|México vs Ecuador
|2-0
|Miércoles 1 de julio
|Inglaterra vs RD Congo
|2-1
|Miércoles 1 de julio
|Bélgica vs Costa de Marfil
|3-2
|Miércoles 1 de julio
|Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
|2-0
|⏳ Partidos por disputar
|Jueves 2 de julio
|España vs Austria
|Pendiente
|Jueves 2 de julio
|Portugal vs Croacia
|Pendiente
|Jueves 2 de julio
|Suiza vs Nigeria
|Pendiente
|Viernes 3 de julio
|Australia vs Egipto
|Pendiente
|Viernes 3 de julio
|Argentina vs Uruguay
|Pendiente
|Viernes 3 de julio
|Colombia vs Ghana
|Pendiente
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