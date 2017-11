Gaby Spanic pasó de ser ‘La Usurpadora’ y ahora ¿es mesera?

La actriz venezolana ha estado ausente de las pantallas y ahora ya se sabe porque

Gaby Spanic es una de las actrices más queridas en las telenovelas gracias a su participación en “La Usurpadora” de Televisa que la llevó a la fama mundial.

A pesar de ser una de las actrices más reconocidas no ha aparecido en la pantalla chica desde el 2014 cuando realizó una participación en “Siempre tuya, Acapulco” de TV Azteca.

Que no aparezca en televisión, no quiere decir que no esté trabajando ya que Spanic continúa siendo parte de la puesta en escena “Un Picasso” al lado del primer actor Ignacio López Tarso.

Como el trabajo de la venezolana no está tan visible, se ha prestado a que se especule sobre su vida privada y algunos medios hasta han dicho que es mesera en un restaurante. Es por eso que Gabriela lanzó un comunicado de prensa para explicar lo que está pasando.

“Quiero confirmarles que ni estoy arruinada ni estoy buscando empleo de mesera en restaurantes, que aunque se trate de un trabajo muy digno y honrado, no he construido mi fama ni mi currículo como actriz con esta actividad”, aclaró Spanic en un comunicado subido a Instagram.

Gabriela Spanic reveló que trabaja en un nuevo proyecto.

“Estoy concentrada trabajando con una reconocida escritora radicada en Estados Unidos, nada menos que en la historia de mi vida donde los más de veinticinco años de mi carrera son el argumento central de mi nuevo proyecto”, reveló. “Por ese motivo me estoy preparando para cambios que me obligan a vender hasta mis más preciadas pertenencias”.

La actriz pidió a sus fans no creer en las cosas negativas que se dicen de ella.

“Mientras viva seguiré luchando por mí, sobre todo por mi hijo, de manera que pido a mis fans, amigos y a todos los ejecutivos de esta industria tan difícil que nada de lo negativo que puedan decir sobre mí les afecte, nada merece la pena ser tenido en cuenta porque carece de veracidad y se trata de una más de las falsedades que sobre mí lanzan al universo del entretenimiento para vender y ganar rating a costa de mi honor y la inocencia de mi hijo”, agregó.

“De mi parte jamás utilizaré maniobras por debajo de la mesa para defenderme con herramientas sucias que siguen utilizando en mi contra. Lo único que he hecho y seguiré haciendo es trabajar como actriz porque contrario a lo que pretenden mis enemigos nadie podrá arruinarme porque seguiré demostrando mis grandes cualidades actorales vigentes como nunca y mi honestidad como mujer y ser humano”, concluyó.