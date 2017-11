Las notas escolares

En mi escuela un padre cuestionó una nota en las calificaciones de un alumno y cuando investigué encontré un error hecho por la computadora. Este padre me ayudó a corregir el error en las calificaciones no solo su hija pero de otros estudiantes. Yo estaba muy agradecida de que este padre me trajo la cuestión porque así pude remediar el problema de varios otros estudiantes.

El maestro debe poder mostrar cómo ha determinado las notas para cada estudiante. Esto puede ser con un récord de las tareas completadas, calificaciones de asignaciones, pruebas, o aun un récord de participación oral en clase. Hay muchas maneras que un maestro puede mantener un registro de evidencia sobre trabajo hecho por el estudiante para calcular la nota final.

Si usted sospecha que esto no ha ocurrido con su hijo/a, vaya directamente al subdirector o directora de la escuela y explique la situación de su hijo. Ellos investigarán al maestro y tomarán una determinación.

Nunca tengan miedo de hacer preguntas y expresar sus preocupaciones al director de la escuela. Ellos deben querer oír sus preocupaciones, porque si no lo saben no pueden hacer nada para resolverlos. Cada director de escuela debe querer asegurarse de que su escuela está haciendo lo mejor por sus alumnos y padres.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School