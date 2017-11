EE.UU. usará traje olímpico que parece diseñado por la NASA

Uno de los uniformes que la Selección de los Estados Unidos utilizará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 tendrá un diseño que más bien recuerda a los tripulantes de los transbordadores de la NASA.

Diseñado por la compañía especializada en ropa deportiva de invierno, Burton Snowboards, evoca definitivamente a las misiones espaciales de los años 60 y 70, cuando el Proyecto Apollo llegó a la Luna.

El uniforme que los estadounidenses usarán en la justa olímpica consta de una chaqueta y de pantalones de competición confeccionados con tela metalizada provista de una capa muy fina de aluminio.

Because sometimes you just gotta represent. 🇺🇸 We just released the limited edition Gold Elite collection – see the full lineup: https://t.co/62mIaYxkqz pic.twitter.com/EJedJj7eqT

— Burton Snowboards (@burtonsnowboard) 10 de noviembre de 2017