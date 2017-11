Hermana de Julián Gil explota contra Marjorie de Sousa y muestra estas pruebas

Mira todo lo que dijo

Una vez más, Patty Ramosco, hermana de Julián Gil, explota contra Marjorie de Sousa después de que la actriz a la salida de la corte dijera que el actor y presentador quería quitarle el apellido a su hijo.

A través de Instagram, Patty dijo lo siguiente en tres diferentes post en donde mostró lo que ella asegura son pruebas de las mentiras de Marjorie:

“UNA PEQUEÑA ACLARACIÓN “Hay pocas cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo……el sol ,la luna y LA VERDAD”

Finalmente pudo verse en su fondo la audiencia para determinar si procedía o no la prueba de ADN, solicitada por mi hermano, después que la Sra. nos sorprendió a todos al solicitar la misma prueba primero, pero sin éxito, ya que se solicitó mal …..raro no? Y descaradamente explico sus supuestas razones mediante un comunicado firmado por su manager y relacionista público…

De esta forma mi hermano pone fin a los comentarios y, por otro lado, cumple con su responsabilidad de padre, al proveer a su hijo herramientas que den respaldo a su integridad y, a su genuino derecho constitucional de saber su origen biológico (partiendo de la premisa que fue su madre quien inicio esto).

Cabe destacar la falta de tino, profesionalismo, sensibilidad,saña y alevosía, con que su abogada la interrumpe en su entrevista para demostrar una vez más su falta de ética quedando en evidencia al mentir frente a la televisión nacional afirmando que Julian Gil demanda a Matías Gil y no a Marjorie de Sousa (ver en la IMAGEN 1 a quien se demanda)

No comprendo el planteamiento o disgusto de la señora De Sousa, cuando después de ella pedir lo mismos, hoy se muestra molesta y ofendida.

Respecto a que mi hermano quiere quitarle el apellido, es una LOCURA, el JAMAS ha dicho algo así, que muestre evidencia. Y no debería estar tan preocupada, eso solo puede ocurrir si las pruebas dieran negativas, y en este caso, ambos padres aseguran estar seguros, por lo cual no entiendo su actitud. Yo en su lugar estaría feliz.

También habló de maldad. Le recuerdo que solo Marjorie De Sousa ha estado actuando con malicia, fundamentalmente al prohibir a su hijo y a Julian relacionar, inventando barbaridades (que le tocara probar) en contra de su padre. Maldad es intentar lucrarte por medio de un hijo (Anexo lista presentada por la abogada de la Sra. y que consta en expedientes públicos, y el pescado si está en esa lista). VER IMAGEN 2″, dice el primer post.

Pero esto no terminó ahí, pues Patty siguió detallando lo que ella dice que son evidencias y pruebas de que Marjorie lo único que busca es dañar a su hermano Julián.

“Maldad es difamar a una persona y, peor aún, al padre de su hijo. Maldad es mentir, como decir que no sabía de la visita del sábado, pero ir el viernes a apelar la misma y como no la suspendieron, fue a pedir un amparo. Maldad es inventar y jugar con la salud de un hijo y, si fuera verdad, Maldad es que lo deje solo y se vaya a otro país. Maldad es que no uses car seat (Anexo foto de mi sobrino en su falda

Maldad es que exponga a mi sobrino a ir solo con su abuela, que no podía mantenerse en pie, temiendo caerse (pudo haber llevado uno de los dos cochecitos que mi hermano le compró) y, ni tan siquiera la manda con un chofer (que paga mi hermano), a claro lo despidió, despidió a un chofer que llevaba tiempo trabajando con ella y que tiene un hijo adolescente hace meses en un hospital con cáncer, y ella lo sabe … eso es maldad, con un niño por medio … el chofer no puede hablar, yo si ¡ Ni llevo a las famosas enfermeras que también paga Julian. Como arriesga de esa forma a mi sobrino a sabiendas que lo va a exponer a un gran grupo de medios de comunicación que están haciendo su trabajo, más aún diciendo que su madre no está acostumbrada a eso y va sola con mi sobrino “SOLA”

Maldad es que diga que no habla por respeto al padre de su hijo (en entrevista con Don Francisco) y, ahora diga que estuvo deprimida y desilusionada. Maldad es creer que solo ella pudo tener esos sentimientos como si Julian fuera de hierro. Maldad es burlarse del dolor o llanto del padre de su hijo. La Sra se encarga por medio de comunicados, entrevistas de correr mentiras, difamaciones aberrantes y, permite que gente de su entorno se exprese públicamente (Manager, Relacionista Público, Abogada) al respecto o lo hace ella misma, razón por la cual ahora hablo, pero con la verdad!

Su ego está herido, ya que mi hermano se rehusó a vivir con la Sra y su MADRE y por esto y su avaricia, toma venganza con su difamaciones, mentiras y crueldad. Eso es Maldad!

Le sugiero que no instes a la gente a buscar en Google, porque su integridad está en tela de juicio desde muchísimo antes de comenzar esta pesadilla. Anexo una sola evidencia. IMAGEN 5″.

Y para finalizar, la hermana de Julián Gil, aseguró que Marjorie estaba mintiendo en lo que ganaba, con un sueldo que supuestamente recibe de parte de Telemundo muy lejos a lo que suele cobrar una protagonista.

“Es realmente lamentable y muy triste que, por no llegarle al precio a la Sra, mi sobrino hoy sea un rehén, que se le prive de recibir amor y crear una relación con su padre y, encima, la Sra tenga el descaro de decir que no es su culpa. Cualquier Juez como medida de protección a un infante va a imponer un régimen de visitas supervisadas cuando la madre MIENTE diciendo que es violento y drogadicto. Ella MINTIO y ha condenado a su hijo, y hoy el no reconoce a mi hermano como su padre. Adicionalmente no ve a absolutamente nadie de su familia paterna, eso no es su culpa Sra Marjorie De Sousa? Eso también es Maldad.

Finalmente voy a compartir una evidencia, un detallito… La Sra De Sousa mintió una vez más esta misma semana, ya que por supuesto esta mentira embarga lo que más le gusta y su única lucha, vean esto… IMAGEN 6

Un pedacito del documento donde firma y asegura ganar 50,000 pesos mexicanos aproximadamente que al cambio de hoy seria $2,702.dolares.

SI! USTED HA LEIDO BIEN! O SEA UNA ACTRIZ GANA ESO? QUIEN MIENTE? TELEMUNDO, PALOMERA GROUP O MARJORIE DE SOUSA?

NO CREO QUE TELEMUNDO SE PRESTE PARA ESTA MENTIRA

SAQUE SUS CONCLUSIONES

OJO ESA MENTIRA SE LA DIJO AL JUEZ NO A DON FRANCISCO

Que vergüenza, a lo que se llega por plata. Por suerte lo que el papa de tu hijo da le alcanza para ella, su madre, enfermeras, chofer, pescado etc etc etc y pues será que quiere ahorrar el resto (que esconde) para comprar otro tesorito… VER IMAGEN 7

Por cierto la Sra recibe $2,750 dólares mensuales LIMPIOS por el alquiler de su tesorito.

Y para terminar por hoy … resta enviar mis bendiciones y recordarle a la señora, que cada vez que ella o su grupo mientan o difamen a mi hermano, sabrán de mí y con detalles. #MasJuntosQueNunca#JusticiaDivina

DIOS SERÁ NUESTRO MEJOR JUEZ SEGUIMOS ORANDO

No mas abusos!!! Y hablando de abusos La sra dice que no tiene razón alguna y que nunca se ha negado a la prueba de ADN pero al JUEZ le pidió que se cancelara la prueba alegando que había ‘CADUCADO'”.



