La curiosa fotografía de un pistolero que vale millones

Muchas veces las personas compran antigüedades sin fijarse en lo que están adquiriendo, tal como le ocurrió a Frank Abrams.

Este coleccionista de Carolina del Norte, compró en 2011 por tan solo 10 dólares un viejo ferrotipo en el que aparecía un grupo de hombres ataviados a la usanza del Viejo Oeste.

Abrams colgó la imagen en su pared por varios años hasta que en 2015, un colega suyo, Randy Guijarro, descubrió que una fotografía vieja que le costó solo dos dólares mostraba en ella al famoso pistolero “Billy The Kid” jugando al croquet, lo que a la postre le daría un valor de cinco millones de dólares.

Así Abrams se dio a la tarea de analizar junto con algunos expertos la fotografía del grupo de hombres que poseía y descubrió que en ella también aparecía Henry McCarty, más conocido como “Billy the Kid”, pero no solo eso, sino que en el otro extremo, se podía ver al alguacil Pat Garrett, quien mató al maleante.

A Photo of Billy the Kid Bought for $10 at a Flea Market May Be Worth Millions https://t.co/n0HpEo7uAL

— Funky Cold Edema (@lola_patty) 17 de noviembre de 2017