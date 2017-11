Retrasos en ciudadanía causan angustia en la ya alterada comunidad inmigrante

Los rezagos en ciudadanía han ido creciendo, atrasando los procesos y creando temores e inconvenientes. En el último año más de un millón de personas han solicitado su naturalizacíon, y más de 700,000 casos aún están pendientes.

Los tiempos de procesamiento de casos de ciudadanía se han extendido en forma desproporcionada al aumento en solicitudes, causando muchas interrogantes y temores entre los residentes legales que no saben lo que puede estar pasando y temen lo peor.

Según las cifras más recientes de USCIS y de un reporte del New Partnership for New Americans, las solicitudes de ciudadanía han aumentado en un 10.5% respecto al año anterior después de las elecciones de hace un año.

Pero al mismo tiempo, el retraso o rezago en el procesamiento de las mismas se ha incrementado en un 35.23%. El tiempo de procesamiento -que varía por ciudades o regiones- se ha duplicado en algunas de ellas.

Esto trae muchos tipos de problemas a los que esperan, particularmente si tienen viajes pendientes o una “tarjeta verde” a punto de expirar.

Toña Sánchez se hizo residente legal de este país en 1994 y este año, pocas semanas después de la toma de posesión presidencial de Donald Trump, decidió finalmente hacerse ciudadana, aprovechando que su “green card” estaba por expirar a finales de este mismo año.

“Quise invertir el dinero en la ciudadanía en vez de renovar la “green card”, dijo Sánchez, una mexicana residente en Los Ángeles que se dedica a la venta de seguros de vida.

Once meses después de pedir la naturalización, Sánchez aún no ha recibido la fecha para su examen y está empezando a tener ataques de pánico al respecto.

“Mi green card se vence en diciembre”, explicó Sánchez. “Tengo temor a quedarme sin un documento que compruebe mi legalidad en ese país”.

Algo similar le está ocurriendo a la catedrática Ana Uribe, representante de la Universidad de Colima en Los Ángeles y quien viaja a menudo para conferencias en México.

En marzo, pidió su ciudadanía, en mayo se sacó las huellas y, siendo noviembre, no ha recibido la cita para su examen, creando gran ansiedad porque en los próximos meses tiene varias invitaciones para viajes de trabajo.

“No puedo irme si me va a llegar la cita y voy a tener que regresar”, dijo Uribe. “En realidad me pone muy nerviosa por todo el panorama que se está viviendo en este país”.

Tres cuartos de millón esperan ciudadanía

No está clara la razón por la que la Agencia de Inmigración y Naturalización (USCIS) está tomando más tiempo en procesar los casos de ciudadanía, aunque los activistas tienen sus teorías.

“En cuestión de dos años, los casos que están en la fila de espera de la ciudadanía se han duplicado”, dijo a La Opinión Rosalind Gold, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos NALEO.

Gold dijo que al finalizar el año fiscal 2015 en septiembre de ese año, USCIS tenía pendientes 367,000 solicitudes. Agregó que un año después, en septiembre de 2016, en medio de un gran impulso de naturalización para las elecciones de noviembre, tenían 523,000 solicitudes en proceso.

“Durante los primeros tres trimestres de este año fiscal tenemos una fluctuación, de 636,000 a 744,000 y han bajado algo a 709,000 en el último período”, dijo Gold, quien maneja los programas de ciudadania de la organización.

La experta dijo que USCIS ha respondido a los cuestionamientos de abogados y activistas “diciendo que están buscando la forma de contratar a más personal y hacer entrevistas los sábados”.

Un reciente reporte del la ONG National Partnership for a New America (NPNA) especula que USCIS, bajo el gobierno de Trump, “se está moviendo en la dirección contraria al servicio y hacia mayor escrutinio de todos los procesos”.

“El rezago de naturalización se está volviendo una segunda pared que impide a los inmigrantes legales su sueño de ser ciudadanos estadounidenses”, señaló el estudio.

Astrid Silva, una activista de Nevada, dijo que los retrasos están causando mucha angustia debido a la desconfianza que la comunidad tiene hacia este gobierno, entre otras cosas.

“La gente se quiere proteger haciéndose ciudadana”, dijo Silva. “Aquí la gente me pregunta constantemente qué está pasando y como ven que otras personas reciben una respuesta y ellos no, piensan que algo malo va a pasar con su solicitud”.

Los tiempos de espera varían por región y en algunos es menor que en otros. Pero no hace falta consultar un abogado para ver cuales son esos tiempos, ya que puede hacerse directamente en el website de USCIS aquí: https://egov.uscis.gov/cris/changeLocaleProcTimes.do?localeLang=es